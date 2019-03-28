Mirror: Mkhitaryan Türkiye’ye transfer olabilir

Ermenistan Milli futbol takımı ve Arsenal oyuncusu Henrikh Mkhitaryan bazı iddialara göre Arsenal’i terk edebilir.

Daha önce Arsenal yaz transferinde maaş yükünü haifleteceğini açıklamıştı. Ermeni futbol yıldızı ise Arsenal’in en yüksek maaş alan oyuncusudur.

Mirror gazetesi Mkhitaryan’ın transfer olacağı muhtemel takımlarını tahmin etmeye çalıştı. Herhangi bir Çin, yada japon takımının yanısıra gazeteye göre Mkhitaryan Türkiye’nin Fenerbahçe yada Galatasaray takımlarına da transfer olabilir.

Muhtemel seçenekler arasında Almanya’nın Borussia Dortmund ve İngiltere’nin Everton takımları da var.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/28/Mirror-Henrikh-Mkhitaryan-Türkiye-Arsenal/151440

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