Huşamadyan: Varto hakkında yeni bir makale hazırladı. Varto dağlarına ve genel manzarasına ait fotoğraflara ihtiyacımız var.



Dear friends, we need your help!

If you have any photos from Varto, please send them to us!

We have new articles on the region of Varto, to enrich the articles we need photographs of the region ranging from its landscape and nature to its inhabitants. Please send the photos to houshamadyan@gmail.com

Sevgili Huşamadyan dostları,

Yardımınıza ihtiyacımız var. Elinizde Varto bölgesine ait fotoğraflar varsa, onları bize ulaştırmanızı rica ediyoruz.

Huşamadyan, Varto hakkında yeni bir makale hazırladı. Varto dağlarına ve genel manzarasına ait fotoğraflara ihtiyacımız var. Elinizdeki fotoğrafları houshamadyan@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Յուշամատեանի սիրելի բարեկամներ,

Ձեր օգնութեան պէտք ունինք. Եթէ Վարդոյի շրջանէն նկարներ ունիք, պիտի խնդրենք որ մեզի ղրկէք։

Յուշամատեանը Վարդոյի շրջանին մասին նոր յօդուածներ պատրաստած է։ Կարիքը ունինք Վարդոյի լեռներէն եւ ընդհանրապէս բնութենէն մերօրեայ պատկերներ։ Կրնաք ղրկել մեր հասցէին՝houshamadyan@gmail.com

