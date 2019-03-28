Ermenistan Savunma Bakanı çalışma ziyareti için ABD’de

Tonoyan, 27 Mart’ta Kansas valisi Laura Kelly ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Ermenistan Savunma Bakanlığı ile Kansas eyaleti arasında askeri işbirliğinin ana alanları ile yürütülmekte olan projeler ele alındı.

İkili verimli işbirliğinden dolayı Laura Kelly’ye teşekkürlerini ileten Davit Tonoyan, son yüz yıl içerisinde ABD tarafından gerçekleştirilen ve dolaysız olarak Ermenistan ile Ermeni halkını iilgilendiren insani misyonlara dair bilgiler içeren bir dosyayı Kansas valisinin dikkatine sundu.

Kansas valisi Kelly ise, 27 Mart gününün Ermenistan Cumhuriyeti ile ABD’nin Kansas eyaleti arasında işbirliği günü olarak ilan edildiğini birdirerek, konuya dair beyannameyi Davit Tonoyan’a teslim etti.