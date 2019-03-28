Ermenistan Başbakanı ve AK PA Başkanı ikili işbirliğini derinleştirme perpsektifini ele aldılar

Hükümet’ten verilen bilgiye göre Başbakan, Avrupa Konseyi ve AK PA’nin demokrasinin gelişimi ve sivil toplumun güçlendirilmesi sürecinde Ermenistan için önemli bir ortak olduğunu belirtti.
AK PA Başkanı, AK PA’nin Ermenistan’daki gelişmeleri yakından izlediğini ve barışçıl, şiddetsiz şekilde siyasi değişikliklerin geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Taraflar ikili işbirliğinin derinleştirilmesi perpsektifini ele aldılar. Başbakan Pashinyan, Hükümetin önceliklerinden demokrasiyi, kurumsal kalkınmayı, bağımsız bir yargının kurulması, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, adalet kurumlarının sürekli güçlendirilmesi sorunlarının gündemde olduğunu belirtti.
AK PA Başkanı, Başbakan tarafından belirtilen yönlerde reformların başlatılmasını memnuniyetle karşılayarak, 2019-2022 yy. Eylem Planı çerçevesinde de dahil olmak üzere Avrupa Konseyi ile AK PA’nin Ermenistan Hükümetine yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.
Ermenistan Kamu Radyosu
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