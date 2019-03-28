Ermenistan Başbakanı Suriye’de Ermeni misyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ulusal Meclisi’nde Suriye’de Ermeni misyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Paşinyan Suriye’ye misyon göndererek Ermenistan’ın Suriye halkına tarihi borcunu ödediğini dile getirdi.

Nikol Paşinayan “Ermeni doktorlar Suriye’de artık yüzden fazla tıbbi müdahalesinde bulundu. Ermeni doktor bugün Suriye’de 1915 Ermeni Soykırımdan kurtulmuş bir yurttaşımıza yardım eden, bir bardak su ya da bir lokma ekmek veren birinin hayatını kurtarmışsa o zaman biz bununla Suriye halkına tarihi borcumuzu ödemiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de mayınlı alanlarda çocukların koştuğunu ve oyunduğunu vurgulayan Paşinyan, Ermeni uzmanlarının mayın temizleme çalışmaları yaptığını ve böylece kendi dedelerini Suriye’de kurtaran insanların torunlarını kurtardığını belirtti.

Başbakan, barış misyonun tehlikeleri de olduğunu söyledi.

Nikol Paşinyan “Ancak bu Ermenistan’ın egemenliğini arttırıyor. Bu misyon ahlaki, insani ve siyasi olarak doğru bir misyondur” diye belirtt.

Hatırlanacağı üzere, resmi Şam ile Yerevan arasında Şubat başında bir anlaşma imzalanmıştı. 8 Şubat tarihinde Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın oluşturduğu 83 kişilik uzmanlar grubu Suriye’ye gönderilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/28/Paşinyan-Ermenistan-Suriye/151422

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