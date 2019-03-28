Efrîn’deki son Ermeni de göç etmek zorunda kaldı

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Türk devleti ve çeteleri Efrîn’i işgal ettiği ilk günden bu yana gasp, talan, tecavüz ve akla gelebilecek her türlü insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Şimdiye kadar binlerce ailenin evine ve malına el koyan Türk devletinin çeteleri, bu kez de Efrîn’de kalan son Ermeni Harut Kivork’un evine ve tüm mallarına el koydu.

Harut Kivork’un ailesi Osmanlı İmparatorluğu’nun 1915 yaptığı Ermeni soykırımından dolayı, Efrîn’e göç etmek zorunda kalan yüzbinlerce Ermeni aileden biri. 1915 yılından bu yana Efrîn’de yaşayan ve geçimini metal malzemeler satan bir dükkan ile sağlayan Kivork’un evine, dükkanına ve bütün mallarına Türk devletinin çeteleri el koydu.

Kivork’un Cindirês yolu üzerindeki evi ise cami yapılarak El-Faruk ismi de verildi.

Kivork’un, çetelerin yaptığı işkence ve baskılardan dolayı Efrîn’den kaçarak Halep’e göç ettiği öğrenildi.

https://alevinet.com/2019/03/28/efrindeki-son-ermeni-de-goc-etmek-zorunda-kaldi/

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