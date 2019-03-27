MİÇİNK ՄԻՋԻՆՔ

(Lraper Sayfası Der Krikor Kahana Damadyan yazısından alıntı)

Büyük Oruc’un mübarek ruhani atmosferini soluyan inananlar, yaptıkları dualarla, tövbe ve yenilenme dönemi olan Büyük Oruc’un ortasına ulaştırdığı için Tanrı’ya hamd eder, Surp Zadig’e (Paskalya) kadar kalan oruç günlerinde de kendilerini güçlendirmesi ve bu dönemi iyi değerlendirebilmeleri için dilekte bulunurlar.

Büyük Oruc’u henüz değerlendirmeyenler için de “Miçink” önemli bir mesaj içeriyor.

Onlar oruç, dua ve dini ziyaretlerle Büyük Oruc’un en azından ikinci yarısını değerlendirebilir, vaftiz antlarını yenileyebilir, imanda güçlenebilir ve kurtuluş ümidiyle teselli bulabilirler.

Miçink’i takip eden Cumartesi ise Sıvaslı Aziz Kırk Şehitler yortusunu kutluyoruz ve onların şefaatini diliyoruz.

Halkımız güzel bir geleneğe uyarak kiliselerde kurulan kırk kandillere kandil yağı hediye ederler.

Bu vesileyle, İskenderun’daki Surp Karasun Mangunk (Aziz Kırk Şehitler) Kilisesi’ne de geleneksel dini ziyaret düzenlenir.

Bu, dualarımızı sunmak ve Hatay yöresinde yaşayan cemaatimizle kucaklaşmak için iyi bir vesile.

Miçink’ten sonraki Pazar ise Adaletsiz Yargıç Pazarı.

O günkü İncil bölümleri bize duanın öneminden bahsedecek ve bizlere daima, bıkmadan dua etmemiz gerektiğini hatırlatacak.

Tanrı dualarımızı kabul etsin, dualarımıza iradesine göre cevap versin ve bizleri Rab İsa’nın diriliş müjdesini duymaya layık etsin. Amen.

Kd. Peder Krikor Damadyan

Görsel (c) Ghevond Vartabed @ Jerusalem

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