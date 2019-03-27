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Ermenistan ve AB, Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasını imzalamak için aktif olarak hareket ediyor

2019-03-27
Ermenistan ve AB, Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasını imzalamak için aktif olarak hareket ediyor. Çalışmaları koordine eden komisyon bir yol haritası projesi hazırlamıştır.
Conrad Adenauer Vakfı tarafından düzenlenen “Avrupa Yolunda Ermenistan” başlıklı etkinliğe katılan Ermenistan Parlamentosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Ruben Rubinyan’ın bilgilendirdiği gibi, bu yıl Mayıs-Haziran aylarında Ermenistan-AB Ortaklık Konseyi’nin ikinci oturumunun onaylanmasından sonra, yol haritasının son hali Ermenistan Hükümeti tarafından kabul edilecek ve uygulama aşamasına girecektir.
Ruben Rubinyan’a göre, Ermenistan-AB ilişkilerinin daha da gelişmesi için en önemli şartlardan biri, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Anlaşmasının onaylanmasıdır. Bu Anlaşma AB 10 üye ülkesi tarafından artık onaylanmıştır.
Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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