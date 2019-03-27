Erdoğan Ayasofya konusunda fikir değiştirdi: Dünyadan ilk tepki geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Mart’tan bugüne Ayasofya konusunda karar değiştirdi.

Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Christchurch kentindeki Hagley Park bölgesinde bulunan iki camiye 15 Mart’ta gerçekleşen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant, manifestosunda Ayasofya’yla ilgili şunları yazmıştı:

“Konstantinopolis’e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya, minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak.”

Bunun üstüne “Ayasofya ibadete açılsın mı, açılmasın mı” tartışmaları başlamıştı.

“ÖNCE SULTANAHMET’İ DOLDURUN”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 16 Mart Cumartesi günü Tekirdağ’da düzenlediği mitingde kendisine “Ayasofya’nın ibadete açılması” çağrısı yapan bir vatandaşa şöyle cevap verdi:

“Sultanahmet’i bir doldurun, sonra ona bakarız; önce Sultanahmet’i doldurun”

Erdoğan sonra şunları söyledi:

“Bu işin bir siyasi boyutu var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, Ayasofya’yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz neyin ne zaman yapılacağını çok iyi biliyoruz.”

“OYUNA GELECEK KADAR İSTİKAMETİMİ KAYBETMEDİM”

Erdoğan 19 Mart Salı akşamı katıldığı canlı yayında ise şunları söylemişti:

“Bu oyunlara gelmeyelim, bunlar da tahriktir. Bu tahrik unsurlarını bozalım. Başka düşüncelerim de var ama bunlar konuşulmaz, bunlar yapılır. Mesela orada bir sergi de yapıldı, kuran tilaveti de yapıldı. Belli bölümünde şu an namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil ama getirisi götürüsü nedir? Bunun bir götürüsü var. Onun faturası çok daha ağır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bizim binlerce camimiz var. Bunu söyleyenler acaba o camilerin başına ne gelir düşünüyor mu? Bunları düşünmeden söylüyorlar. Bunlar dünyayı tanımıyorlar. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim.”

“CAMİ OLARAK ZİYARETE AÇABİLİRİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen Pazar akşamı katıldığı televizyon programında ise “Seçimden sonra Ayasofya’ya giriş ücretsiz olabilir. Ayasofya’yı müze olarak değil, cami olarak ziyarete açabiliriz” ifadelerini kullandı.

“AYASOFYA’YI CAMİ İSMİYLE MÜSEMMA HALE GETİRİRİZ”

Bu açıklamasından sonra Erdoğan, dün Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen “Büyük Trabzonlular Buluşması”nda konuştu. Erdoğan “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz” açıklamasında bulundu.

UNESCO’DAN AYASOFYA ÇIKIŞI

Öte yandan, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili komitesine sunulması ve bir toplantıda onaylanması gerektiği belirtildi.

Sputnik’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan UNESCO’dan bir kaynak, “Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi’nin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm kararlar, Dünya Mirası Komitesi tarafından alınıyor. Sözleşmede imzası olan bir ülkenin, bir anıtın ismini değiştirme kararını alıyorsa bu değişikliği komitenin onayına sunmalı” dedi.

Kaynak, “UNESCO, komitenin çalışmaları için hazırlıklar yapar, ama hiçbir şekilde kararlarını tahmin edemez” diye ekledi.

https://odatv.com/dunyadan-ilk-tepki-geldi-27031904.html

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