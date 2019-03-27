Ateş Ünal Erzen’den Ermeni Vatandaşlara Büyük Oruç İftarı

Selvi Sarıtaç

Bakırköy İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ateş Ünal Erzen, Yeşilyurt Spor Kulübü’nde düzenlediği diriliş bayramına hazırlık olarak kabul edilen büyük oruç (Medh Bahk) iftarında Ermeni ve Süryani vatandaşlarla bir araya geldi

İYİ Parti İlçe Başkanı Cem Lale, il ve ilçe yöneticileri, Yeşilköy Surp Istepanos Kilisesi Vakfı Başkanı Habib Özfuruncu, Süryani Kadim Kilisesi yönetiminden Kenan Gürdal ve alışılagelmişin dışında yoğun bir kalabalığın olduğu iftar sofrasında bir araya gelen Bakırköylü Ermeni vatandaşlar, özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Ateş Ünal Erzen’e ve eşi Meltem Ünal Erzen’e teşekkür etti.

HEPİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN

Öncelikle yemeğe katılan herkese teşekkür eden Ünal Erzen, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 84’üncü Patrik Minas Mutafyan için tüm Ermeni Cemaati’ne baş sağlığı diledi. “Acımız büyük, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Size kendimi anlatmayacağım, hepimiz birbirimizi gayet iyi tanıyoruz” diyerek kısa bir konuşma yapan Ünal Erzen, “10 yıl sizlere belediye başkanlığı yaptım, 5 yıldır da yine sizlerle birlikte süreci gözlemleyerek takip ettim. 15 yıldır sizlerle olan birlikteliğimiz hep devam etti” dedi.

HERKESİN ETNİK KÖKENİ, ONUN ŞEREFİDİR

Bu coğrafyanın neresini kazarsanız kazın 10 bin yıl öncesine rastlanan Ermeni kültürü ile karşılaşıldığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Ünal Erzen, “Şunu gayet iyi biliyorum ki; herkesin dili, dini, inancı ve etnik kökeni onun şerefidir. Biz bu şerefi siz değerli yurttaşlarımızla hep birlikte paylaştık.

Sevgi Sofraları’nda, Paskalya da hep beraber olduk ve ne olursa olsun, bundan sonra da devam edecek” diyerek devam etti.

Son 5 yılda gördüğü olumsuzluklardan dolayı yeniden aday olduğunu söyleyen Ünal Erzen, her görüşe saygı duyduğunun altını çizerek, pazar günü yapılacak seçimde herkesin kararının kendisine ait olduğunu vurguladı.

Ünal Erzen, “Eğer beni desteklerseniz tekrar başkan olarak sizlerin hizmetinizde olurum ama başkan olmasam da üzülmeyeceğim, çünkü sizler gibi beni canı gönülden kucaklayan, sevgisi gözlerinden akan dostlarım var. Sağ olun, var olun” ifadeleriyle konuşmasını bitirdi.

ATEŞ ÜNAL ERZEN’E BAŞSAĞLIĞI

Herkesi sevgi ve saygıyla selamlayarak söz alan geçmiş dönem belediye başkan yardımcılarından Ermeni asıllı Yervant Özuzun, sabahın erken saatlerinde bir süredir tedavi gören kız kardeşini kaybettiği halde, öncesinde planladığı iftar yemeğine acısını bir kenara bırakarak katılan Ateş Ünal Erzen’e tüm Ermeni cemaati adına baş sağlığı diledi. Düzenlenen büyük oruç iftarını, Ünal Erzen’in kız kardeşine ithaf ettiklerinin bilgisini verdi.

Duygu dolu anların yaşandığı yemekte göz yaşlarını tutamayan Ateş Ünal Erzen’in eşi Meltem Ünal Erzen, “Ateş böyledir işte. Yapamayacağı sözü vermez, verdiği sözü de ne pahasına olursa olsun yerine getirir” dedi.

Yemeğin sonunda dualar okundu, geçtiğimiz günlerde ebedi istirahatine çekilen 84’üncü Patrik Minas Mutafyan’ın canı için helva dağıtıldı.

Selvi Sarıtaç / Kent Yaşam Gazetesi

http://www.yasamgazetesi.com.tr/ozel-haber/ates-unal-erzenden-ermeni-vatandaslara-buyuk-oruc-iftari-h208058.html

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