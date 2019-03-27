Almanya Parlamentosu yakında Ermenistan-AB Anlaşmasını onaylayacak
2019-03-27
Ermenistan-Avrupa Birliği Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması yakında tartışılacak ve Almanya Parlamentosu tarafından onyalanacak. Bilgi “Avrupa Yolunda Ermenistan. Ermenistan’daki Konrad Adenauer Vakfı’nın 10. yıldönümü” konulu tartışmada Federal Meclis Milletvekili, Ermeni-Alman Forumu Başkanı Albert Weiler tarafından aktarıldı.
Weiler, “4 Nisan’da anlaşma Federal Meclis’te görüşülecek ve doğal olarak bunu onaylayacağız. Anlaşmanın Almanya’da da başarılı şekilde onaylanmasını bekliyoruz” dedi. Ermenistan Kamu Radyosu
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