Paşinyan’dan çağrı: Maça gidiyoruz

Futbola Avrupa Şampiyonası Elemeleri çerçevesinde 26 Mart’ta Ermenistan Fillanda Milli takımını Yerevan’da kabul edecek.
J grubunda İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek, Finlandiya ve Lihtenştayn ile Avrupa Şampiyonasına katılabilmak için mücadele eden Ermenistan Milli takımı ilk maçta Bosna Hersek takımına 2:1’lik skorla yenilmişti.
Finlandiya’ya karşı maçına zafer motivasyonuyla hazırlanan Ermenistan takımına Başbakan Nikol Paşinyan’dan da moral desteği geldi.
Milli takım oyuncularıyla görüştükten sonra Paşinyan resmi facebook sayfasından yaptığı paylaşımda “Bügün maça gidiyoruz, saat 21:00, Cumhuriyet stadyumu” ifadelerini kullanarak halka mutlaka maça gitme çağrısını yaptı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/26/Paşinyan-Ermenistan-Euro2020/151182
İlk yorum yapan siz olun