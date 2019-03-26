O silahın üzerinde ne yazılı?

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Hikmet Çiçek

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye saldırı düzenleyerek 50 kişiyi katleden saldırganla ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Müslümanlardan nefret eden, Neo Nazi ideolojisini savunan, 28 yaşındaki Brenton Tarrant adlı Avustralyalı saldırganın katliamda kullandığı silahın üzerindeki yazılarla ilgili yeni detayları Aydınlık ortaya çıkardı.

Tarrant’ın silah ve şarjörlerindeki mesajlar; Türk ve İslam düşmanlığını gözler önüne serer nitelikte. Saldırganın silahının üstüne büyük harflerle “Turkofagos” yani “Türk Yiyici” diye yazdığı ve “Viyana 1683 ” ibaresi dikkat çekmişti.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç isminin bulunduğu görülmüştü. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırplı askerdi.

Bu mesajlar medyada yer almıştı.

Ancak bu fotoğrafların birinde yer alan, kırmızı çizginin içinde Ermenice yazılmış bir cümleyi ise Aydınlık ortaya çıkardı. O cümlede “Sarıkamış Savaşı’nın intikamı alındı” deniliyordu!

NEYDİ SARIKAMIŞ HAREKÂTI?

22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekatı toplamda 18 gün sürdü. 60 bin Osmanlı askerinin donarak ve hastalanarak hayatını kaybettiği harekatın üzerinden 105 yıl geçti.

Sarıkamış 1878 Berlin Antlaşması ile Rusya’ya bırakılmıştı. 1920 yılına kadar 42 yıl Kars’la birlikte Rusların elinde kaldı. Cihan Harbi’nde Sarıkamış çarpışmalarında Rus Ordusu’nda bulunan gönüllü Ermeni alayları etkin bir rol oynadılar. Savaş kaybedilince de Ermeni çeteleri Müslüman halka karşı katliama giriştiler. Sarıkamış’ın Müslüman halkı en acı günlerini 29 Eylül 1920 kurtuluş gününe kadar yaşamıştı.

Tarrant, silahının üzerine yazdığı, “Sarıkamış Savaşı’nın intikamı alındı” ifadesini ile o günleri anımsatıyordu.

https://www.aydinlik.com.tr/o-silahin-uzerinde-ne-yazili-hikmet-cicek-kose-yazilari-mart-2019

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