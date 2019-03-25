Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Halep’i ziyaret edecek

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1.Aram Suriye’ye gitmeye hazırlanıyor. 30 Mart tarihinde Suriye’nin Halep şehrinde Kilikya Katolikosu Srbots Karasnits Mankants (Kırk Şehitler Kilisesi ) Ermeni kilisesininin yeniden kutsamasını gerçekleştirecek.

1. Aram bununla ilgili Antilyas’ta bulunan Ana Katedral’de yaptığı konuşma sırasında bilgi verdi.

Halep’teki Kırk Şehitler Kilisesi 2015 yılının Nisan ayında Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından patlatılmıştı.

15’inici yüzyılın başında inşa edilen bu kilise defalarca farklı saldırı seferlere maruz kalıp harabeye dönüşmüş, fakat sonra tüm dünyada yayılmış Ermenilerin desteğiyle tekrar yenilenmiştir.

Halep IŞİD’den kurtulduğundan sonra kilises faaliyet göstermiyordu, çünkü patlamalardan hasar görmüştü. Bu kez de dünyanın farklı ülkelerinden Ermeniler maddi destek verdiler ve Suriye’nin en güzel Ermeni kiliselerinden birinin restorasyonuna katkı sağladılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/25/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Suriye-Halep/151082

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