Karabağ’lı Ermeni çocuğunun ‘O ses Rusya’ yarışmasındaki performansı Azerbaycan’ı kızdırdı (video)

Rusya’nın Devlet kanalından yayınlanan ‘O ses Rusya’ çocuk programında 10 yaşındaki Karabağ’lı Ermeni Mişa Grigoryan’ın performansı Azerbaycan basınında çığlıklara neden oldu.

Özellikle Mişa’nın kendinin tanıtırken söylediği sözler Azerbaycan’lı gazetecileri çileden çıkardı. Karabağ’lı çocuk kendinin tanıttığında “Ben Mişa Grigoryan, Ermenistan’dan, Stepanakert’ten geliyorum” sözlerini dile getirmişti.

Azerbaycan’daki Day.az haber ajansı bu konuyla ilgili büyük bir makale yayınladı. “Rusya’nın birinci kanalında Azerbaycan’a karşı provokasyon: Ermeniler çocukları kullanıyor” başlıklı makalede Ermenilerin kasten böyle yaptıklarını iddia eden Azerbaycan’lı gazeteci 10 yaşındaki çocuğunun kendisini tanıtması ‘provokasyon’ olarak tanımlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/25/Karabağ-Ermeni-‘O-ses-Rusya’-Azerbaycan/151096

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