Ermenistan Başbakanıyla Gürcistan Başbakanı bir Ermeni köyde gayrıresmi görüştüler

İki komşu ülkenin başbakanları Ermeni-Gürcü ilişkilerinin gündeminde olan ve iki tarafın da ilgisini çeken farklı konular ele aldılar.

Nikol Paşinyan ve Mamuka Bakhtadze Ermenistan-Gürcistan arasındaki ilişkilerini önemsediklerini vurguladılar ve ileride bütün alanlarda daha da aktif işbirliği yapma konusunda kararlı olduklarını dile getirdiler.

Bu anlamda taraflar hem resmi hem de gayrıresmi görüşmelerin sık sık gerçekleştirilmesine de önem verdiler.

Paşinyan ve Bakhtadze arasında son gayrıresmi görüşme 15 Ocak 2019 tarihinde Gürcistan’ın Bolnisi şehrinde gerçekleştirilmişti.