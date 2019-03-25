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Ermenistan Başbakanıyla Gürcistan Başbakanı bir Ermeni köyde gayrıresmi görüştüler

2019-03-25
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze 24 Mart tarihinde Ermenistan’ın kuzeyinde bulunan ve Başbakan Paşinyan’ın doğduğu Tavuş idari bölgesinde bulunan Yenokavan köyünde gayrıresmi görüşme gerçekleştirdiler.

İki komşu ülkenin başbakanları Ermeni-Gürcü ilişkilerinin gündeminde olan ve iki tarafın da ilgisini çeken farklı konular ele aldılar.

Nikol Paşinyan ve Mamuka Bakhtadze Ermenistan-Gürcistan arasındaki ilişkilerini önemsediklerini vurguladılar ve ileride bütün alanlarda daha da aktif işbirliği yapma konusunda kararlı olduklarını dile getirdiler.

Bu anlamda taraflar hem resmi hem de gayrıresmi görüşmelerin sık sık gerçekleştirilmesine de önem verdiler.

Paşinyan ve Bakhtadze arasında son gayrıresmi görüşme 15 Ocak 2019 tarihinde Gürcistan’ın Bolnisi şehrinde gerçekleştirilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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