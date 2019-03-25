Ermeniler İstikal Marşı’nı okumayan Erdem Gül’e tepkili

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Kılıçdaroğlu’nun Adalar’da Ermeni aday yerine Erdem Gül’ü aday göstermesi, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezbere bilen Ermenileri kızdırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Adalar adayı Erdem Gül, dün İstiklal Marşı’nı okumamasıyla haber oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun da olduğu toplantıda İstiklal Marşı’nı okumayan Erdem Gül’e, tepki yağdı.

O tepkiyi gösterenlerden biri de Ermeni asıllı CHP’li Arlet Natali Avazyan oldu.

“10 KITAYI DA EZBERE BİLİYORUM”

Avazyan, “Bu nasıl CHP’lilik? Bir Ermeni olarak 10 kıtayı da ezbere biliyorum. Demek ki neymiş, tepeden inersen, kendine güveni olmayıp ürkek ürkek bakarsın.”tepkisini gösterdi.

CHP Adalar’da, Ermeni asıllı Nurhan Çetinkaya’yı aday göstermeyi düşünüyordu. Ancak Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle, Erdem Gül aday gösterildi.

“KİM ATATÜRKÇÜ”

Bu duruma da tepki gösteren Avazyan, Nurhan Çetinkaya’ya ait bir videoyu paylaştı. Videoda Nurhan Çetinkaya, Andımız’ı okuyor. Avazyan paylaşımında, “Bir önceki videoda devrimciliğiyle övündüğünüz Bay Erdem vardı. Bu videoda da ötekileştirdiğiniz bir Ermeni’yi görüyorsunuz. Şimdi size soruyorum. Kim Atatürkçü? Kim vatansever?” ifadesini kullandı.

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