Ermeni Gledis Bereciklyan, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Başbakanı oldu

Avustryalı Ermeni Gledis Bereciklyan, Yeni Güney Galler eyaletinde yapılan yerel seçim sonucunda zafer kutlayarak, ilk seçilen kadın eyalet başbakanı oldu. Bereciklyan’ıın temsil ettiği Liberal Parti, baş rakibi olan İşçi Partisini yendi.



Zaferini öğrenen Ermeni siyasetçi, gözyaşlarını zor tutarak, Yeni Güney Galler eyaletinin, “uzun soyadı olan kadın siyasetçilerin de başbakan olarak seçilebileceği bir eyalet olduğunu” dile getirdi.



Zaferden sonra yaptığı konuşmada Bereciklyan, şu ifadelere yer verdi: “Beklenmedik bir şekilde yaşadığımız bölgeden gurur duyuyorum. Ve benim için en önemli olan şudur ki, kökenine, yaşadığın yere ve şartlara bakılmaksızın bu eyalette herkesin birinci olma imkanına sahip olmasıdır.”



Mühalefet lideri, İçşi Partisi önderi Michael Deli, seçimlerin açıklanan sonuçlarının henüz nihai olmadığını ifade etse de, Gledis Bereciklyan’ı arayarak tebrik etti.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison da Bereciklyan ile ekibini özel ve cesur zafer vesilesiyle tebrik etti.



Gledis Bereciklyan, 2017 tarihinden beri Yeni Güney Galler eyaletinin Başbakanı görevini yürütüyordu. Eski Başbakan Mike Baird’ın istifasından sonra parti üyeleri yeni parti lideri ve başbakan olarak Bereciklyan’ı seçmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/03/25/Ermeni-Gledis-Bereciklyan-Yeni-Güney-Galler/150967

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