‘Hepimiz Ermeniyiz’ ile ‘Hepimiz Müslümanız’ işte böyle kardeş oldu

Hrant Dink öldürüldüğünde…

“Hepimiz Ermeniyiz” diye haykırmıştık.

Sözümüzün anlamı şuydu:

Madem siz Hrant Dink’i, sırf Ermeni olduğu için öldürüyorsunuz…

O halde bugün hepimiz Ermeniyiz!

Gelin, bizi de öldürün!

O günlerde bazı kafasızlar, bunun anlamını bir türlü kavramamakta ısrar etmişlerdi.

Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ın camide şehit edilmesinin ardından…

Bütün bir Yeni Zelanda “Hepimiz Müslümanız” diye ayağa kalktı.

Vermek istedikleri mesaj şu:

Madem siz camideki Müslümanları, sırf Müslüman oldukları için katletme alçaklığını gösteriyorsunuz. O halde bugün hepimiz Müslümanız.

Kuran okuyoruz, hadis okuyoruz, ezan okuyoruz, başımızı örtüyoruz.

Gelin, bizi de öldürün.

Buradan çıkan sonuç şudur:

“Hepimiz Ermeniyiz” ile “Hepimiz Müslümanız”, insan olmanın ortak çığlığıdır.

…

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/hepimiz-ermeniyiz-ile-hepimiz-muslumaniz-iste-boyle-kardes-oldu-41159693

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