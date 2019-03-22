Karabağ Ulusal Meclis Başkanı’ndan Kanada Avam Kamarası üyesi Rachael Harder’e teşekkür mektubu

Bununla ilgili 22 Mart’ta Artsakh Ulusal Meclis Başkanı Aşot Ghulyan Rachael Harder’e teşekkür mektubu gönderdi.

Ghulyan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Harder Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ve kendi adıma Artsakh halkı ile dostluk ilişkilerini geliştirme isteği ve kararlılığı için size minnettarlığımızı dile getiriyorum.

Bu girişimi iki yıl önce Stepanakert’e yaptığınız ziyareti ve ülkemizle tanışmanızla başlayan işbirliğimizin yeni bir kurumsal seviyedir.”

Aşot Ghulyan, bu grubun Artsakh ve Kanada arasında insani işbirliği alanında başta olmak üzere karşılıklı menfaatlere dayalı ilişkilerin genişletmesi için verimli bir platform olacağından emin olduğunu dile getirdi.

Artsakh Ulusal Meclis Başkanı, Ermeni Davası Konseyi Müdürü Sevak Belyan’a dostluk grubunun kurulmasına verdiği desteğinden dolayı teşekkürlerini sundu.