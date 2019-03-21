TBMM Ermeni Milletvekili Paylan Kültür ve Turizm Bakanı’na ‘azınlık cemaat vakıfları yönetmeliğini’ sordu

Paylan’ın önergesi ve gerekçesi şöyle:

Azınlık cemaat vakıflarının yönetim kurullarını, azınlık cemaatlerine üye vatandaşların seçebilmesini düzenleyen yönetmelik, 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edilmiş; yeni yönetmelik ise azınlık toplumlarının yoğun taleplerine rağmen, 6 yıldır çıkarılmamıştır. Bunun yerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, demokratik çözüm bekleyen cemaatlerde hayal kırıklığı yaratan bir düzenlemeye imza atmış, “azınlık vakıfları yönetim kurullarında, ölüm ve istifalar nedeniyle eksilen üyeliklerin yerini atama yolu ile doldurma” yolunu açan bir genelge yayınlanmıştır.

Azınlık Cemaat vakıflarının yönetim kurullarını, azınlık cemaatlerine üye vatandaşlarımızın oylarıyla seçebilmelerini düzenleyen yönetmelik, 19 Ocak 2013 tarihinde iptal edilmiştir. O tarihten bugüne, azınlık toplumlarının yoğun taleplerine ve sundukları çözüm önerilerine rağmen, yeni bir seçim yönetmeliği hükümetinizce onaylanmamıştır.

Seçim yapılamayan altı yıldan ve defalarca söz veren ilgili beş bakandan sonra, azınlık toplumları; siz bakan olduktan sonra, TBMM tutanaklarında da yer alan “yakın zamanda çözeceğiz” açıklamanızın gereğini bekliyorlardı. Ancak, 11 Mart 2019 tarihinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan, “azınlık vakıfları yönetim kurullarında, ölüm ve istifalar nedeniyle eksilen üyeliklerin yerini atama yolu ile doldurma” yolunu açan, Genel Müdür Adnan Ertem imzalı genelge, demokratik çözüm bekleyen cemaatlerde büyük hayal kırıklığına neden olmuştur.

Cemaat vakıflarının yönetici ve üyeleri, söz konusu genelge ile ilgili olarak, azınlık vakıflarının eksilen yönetim kadrolarının atama yolu ile belirlenmesinin, hukuki tüzel kişiliği olan bu kurumların seçim ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi anlamına geldiğini yaptıkları açıklamalarda belirtmektedirler.

Bu bağlamda,

1. Dört yıllık bir dönem için seçilen vakıf yöneticilerinin, cemaatleri tarafından ibra edilmeden 8-9 yıldır görev yapmalarına rağmen, bu şahıslara atama izni verilmesi kararı hangi gerekçeyle alınmıştır?

2. İlgili genelge ile vakıf yönetim kurulu seçimlerinin daha da ötelenmesi, hatta nihai olarak kaldırılması mı amaçlanmaktadır?

3. Cemaat vakıflarının yönetimin kurulu seçimlerini düzenleyen yönetmelik, hangi gerekçe ile altı yıldır düzenlenmemektedir? Yönetmelik ne zaman yayınlanacaktır?