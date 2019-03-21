Nikol Pshinyan, Ermenistan’daki Kürt toplumunu Nevruz Bayramı vesilesiyle kutladı

Başbakanın mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Nevruz, Kürtlerin antik ve en sevilen ulusal bayramlarından biri. İlkbahar gündönümüne denk geliyor ve doğa gelişinin simgesi ve yeni yılın başlangıcı olarak biliniyor. Yeni hayatını simgeleyen bu ilkbahar bayramı Ermenistan’ın eşit kardeş ailesinin bir kısmı olan Kürt dostlarımız için hayallerini gerçekleştirmesinin yolunda yeni başlangıç olsun. Yeni yıl barış, dayanışma, yeni başarıların yılı olsun.”
Pashinyan, herkese özgür, adil ve müreffeh bir ülke kurmak için Ermenistan’ın Kürt toplumuna refah, mutluluk ve kararlılık diledi.
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