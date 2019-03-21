Müteveffa Patrik Mesrob II için GİRAGAMUDK DUASI

Müteveffa Patrik Mesrob II için Giragamudk Duası bu Cumartesi saat 16.00’da Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde olacağı Patrikhane tarafından açıklandı.
ԿԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ
Ինչպէս ծանօթ է մերազն ժողովրդեան, Աթոռոյս 84րդ Գահակալ՝ Երանաշնորհ Մեսրոպ Բ. Պատրիարք Հօր Իր հանգստարանի այգուցները կը կատարուին ամէն օր Շիշլիի Ազգային Գերեզմանատան մէջ ժամը՝ 15.00-ին։ Իսկ Կիրակամտի արարողութիւնը պիտի կատարուի 23 Մարտ 2019, Շաբաթ, ժամը՝ 16.00-ին Մայր Եկեղեցւոյ մէջ Հոգեհանգստեան աղօթքով միայն։
Կը ծանուցանենք մեր համայնքի անդամներուն։
GİRAGAMUDK DUALARI
Bilindiği üzere, Müteveffa 84ncü Patriğimiz Mesrob II için her gun saat 15.00’te Şişli Ermeni Mezarlığı’nda istirahatgah ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
Giragamudk duaları ise 23 Mart 2019, Cumartesi, saat 16.00’daki Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nde, akşam dualarından sonra, sadece Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) esnasında gerçekleşecektir.
Cemaatimize duyurulur.
https://www.facebook.com/Պատրիարքութիւն-Հայոց-Ermeni-Patrikligi-127576530735572/
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