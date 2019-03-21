Müteveffa Patriğimizin Giragamudk Duaları

Bilindiği üzere, müteveffa 84. Patriğimiz Mesrob II. için her gün saat 15.00’te Şişli Ermeni Mezarlığı’nda istirahatgah ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretlerin sonuncusu 23 Mart cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Giragamudk duaları ise yine 23 Mart cumartesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik kilisesinde, saat 16.00’daki akşam dualarından sonra Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) sırasında gerçekleştirilecektir.

Cumartesi günü Şişli’de son mezarlık ziyaretinde bulunanları Kumkapı’ya getirmek için 15.30’da servisler mezarlık önünde hazır bulunacaktır. Ayrıca Yeşilköy Kahve Dünyası ve Bakırköy Migros (İstanbul Caddesi) önünden de servisler saat 15.00’te hareket ederek doğrudan Kumkapı’ya gelecektir.

Saat 14.00’te Ortaköy Tarkmançats okulunun bahçesinden de 2 adet servis kalkacaktır. Servisler Şişli mezarlığına hareket edip, mezarlıktaki ayinden sonra Kumkapı’daki ayine gideceklerdir. Ayin bitiminde de aynı servisler tekrar okul bahçesine dönüş yapacaklardır.

Not: Katılımcıların uygun ve koyu renk kıyafetler tercih etmeleri önemle rica olunur

Cemaatimize duyurulur.

Cenaze Tertip Heyeti

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