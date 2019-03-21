‘Lori Z.’ İddianamede ‘lobi’ oldu

Polis dinlemesindeki hata, Osman Kavala’nın yargılandığı Gezi Parkı iddianamesine girdi

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

16 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmanın yaklaşık 16 ay sonra tamamlanan iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iş insanı Osman Kavala’ya emniyette, “Yaptığınız konuşmada geçen lobi, ne lobisidir?” sorusu yöneltildi. Kavala, savcılık ve emniyette kuşku yaratan “lobi” ifadesi için, “Burada lobi diye tabir edilen Lori Z. adlı bayandır” açıklaması yaptı.

Gezi Parkı iddianamesinde ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Kavala ile ilgili kanıtlar tartışma yarattı. Eksik veya yanlış bilgiler içermesi nedeniyle eleştirilen iddianamede, Kavala’nın telefonundan çıkan “bölünmüş Türkiye haritası” olarak nitelendiren haritanın arıcılıkla ilgili olduğu ortaya çıkmış, Gezi’nin finansörü olmakla suçlanan Kavala hakkında kime, ne zaman, nerede para verdiğine yönelik bilgi bulunmaması da eleştirilmişti. Kavala’nın finansörlüğüne sadece bir telefon konuşmasındaki, “gaz maskesi, poğaça, iskemle” alınmasına yönelik sözlerine kanıt gösterilmişti.

İddianamenin eklerinde yer alan bilgiler ise Kavala’nın, ABD Konsolosluğu’ndaki Metin Topuz’la aynı dosya üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sorgulandığını, uzun süre iki ismin aynı dosyanın şüphelisi olduğunu ortaya koymuştu.

“Lobi değil Lori”

Kavala’nın sorgu tutanağında emniyet ve savcılığın üzerinde durduğu ve suç şüphesi olduğundan kuşkulandığı “lobi” ifadesi de yer aldı. Kavala’ya, “Lobinin toplantının nerede yapılacağı hususunda karar aldığı, bu karara dair konuşa yaptığı” anımsatılarak, “Yaptığınız bu konuşmada adı geçen lobi, ne lobisidir? Haycar’da yapılacak olan toplantı hangi konu hakkındadır, ifadenizi veriniz” sorusu yöneltildi.

Kavala, Haycar’ın Ermeni Mimarlar ve Mühendisler Derneği’nin kısaltılmış adı olduğunu belirterek, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Anadolu Kültür’ün Haycar’la kültürel mirası belgelemeye yönelik bir proje konusunda görüşmeler yaptığını anlattı. Kavala, “lobi”nin lobi olmadığını anlatırken, “Burada lobi olarak tabir edilen Haycar üyesi Lori Z. isimli bayandır” dedi.

https://t24.com.tr/haber/lori-z-iddianamede-lobi-oldu,813225



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