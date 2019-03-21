İtalya Serie A ligi maçında ‘Armenia’ yazısı dikkat çekti

İtalya Serie A Futbol liginin 28’inci turunda Genoa-Juventus karşılaşmasında tribünde ‘Via Armenia 5r’ yazılı pankart Ermeni seyircilerin dikkatini çekti.

Genoa Fan clublardan biri ‘Via Armenia 5r’ adını taşıyor. Bunun sebebi de Cenova’da bulunan ‘Armenia street’ isimli sokaktır. İşte Genoa Fan clubu ana ofisi ‘Armenia street’ sokağında, 5’inci binada bulunuyor. Bu yüzden pankartın üzerinde ‘Via Armenia 5r’ yazısı mevcut.

Cenova’daki ‘Armenian street’ sokağında Ermeni din adamları tarafından 1308 yılında kurulan Aziz Bartolemeos kilisesi bulunuyor. Bu kilisede İsa Mesih’in yüzünün o hayattayken çizilmiş tek resmi saklanıyor.

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