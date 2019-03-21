Ana Taht Kutsal Echmiadzin’den Türkiye Ermeni Patrikliği seçimleri hakkında açıklama

Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in Ermenistan’ın Gugark Bölgesi’nin dinî önderi Başepiskopos Sebuh Çulcuyan’ı Türkiye Ermeni Patrikliği seçimlerinde aday olarak gösterme konusunda desteklemesine dair niyeti gerçeklere dayanmıyor.
Ermeni kilisesinin kutsal makamı Ana Taht Kutsal Echmiadzin’in Bilgilendirme Dairesi Müdürü Papaz Vahram Melikyan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Papaz Vahram Melikyan “Tüm Ermeniler Katolikosu’nun tüm dini adamları aynı şefkatiyle davranıp ayrıştırmadı. Bu konuda bu seçime şartlara uygun olan bütün dini adamlar katılabilir. Tüm Ermeniler Katolikosu’ndan özel bir aday gösterilmedi. Şartlara uygun olanlar eşit şartlarda faaliyette bulunacak.” dile getirdi.
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