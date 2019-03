PATRİK MESROB’DAN YOKSUN DAHA FAZLA PATRİK MESROB İLE

Rahip Haruytun Damadyan

Eğer bir dostun varlığına alışmışsanız, onun varlığından sonsuza dek mahrum kalma duygusuna katlanmak ne kadar zor gelir size. Eğer dostunuzun her bir cümlesinde bir ders varsa, onun canlı sesinden ayrı kalmak zor gelir kişiye. Bir dostun ateş dolu gözlerini bir kere daha görememe düşüncesi bile katlanılması zor bir acıdır. Ve eğer söz konusu çok sevdiğimiz Patriğimiz Mesrob Srpazan ise, kelimeler onun yokluğunu anlatmaya kifayetsiz kalacaktır. Kabullenilmesi zor, acı ve hüzünlü gerçek, 8 Mart 2019, Cuma günü, kalplerimizi derinden yaraladı. Hayatın gerçeği, aniden, “Kadasetli” Patrik Mesrob Hazretleri’nin elinden tuttu, O’nu bizlerden ayırdı ve bizlere “Müteveffa” Patrik Mesrob’u bıraktı. Çok sevdiğimiz ruhani reisimiz gözlerini sonsuza dek yummuştu, hislerimiz hüzün doluydu ve birçok anımız o andan itibaren gözlerimizin önünden film şeridi gibi geçmeye başlamıştı. Yetersiz kalan kelimelerimizi desteklemek için Patrik Hazretleri’nin bıraktığı anılar, farkında olarak veya olmayarak, zihinlerimizde canlanmaya başlamıştı. Fakat ne yazık ki, acımız çok tazeydi.

Her ne kadar on yıl zarfında, bu acı düşünce yanı başımızda olsa da, O’nun cansız bedeni dostlarını derinden yaralamaya yetmişti. Acı haberle kalplerimize sanki bir bıçak saplanmıştı. Bu gerçekle yüzleşmek kolay olmadı ve kolay da olmayacak, çünkü Patrik Mesrob sınırsız yetenekleriyle binlerce kişinin kalbinde yer etmiş bir önderdi. Artık Patrik Mesrob’dan yoksun kalmanın düşüncesi, bizleri zorlamaya başlamıştı. Ne demeliydik? Nasıl konuşmalıydık? Kendimizi nasıl ifade etmeliydik? Çünkü bizler Patrik Mesrob’tan mahrum kalarak, yetim kalmış çocuklara dönüşmüştük. Bu acının yarattığı ruh haliyle, melankolik insanlara dönüşmüştük ve O’nun hakkında konuşurken gözlerimizde yaş eksik olmuyordu.

Çocukluğumdan itibaren onun yanında yetişmiş, O’nun manevi yeğeni olan ben, bu kez din adamı kimliğimle yanı başında bulunuyordum. Onunla en son sohbet ettiğimizde, ben O’nun küçük Artun’uydum ve O da hepimizin Srpazan Hayrigi. Fakat bu kez, ölüm sonrası görüşme daha hüzünlü oldu ve ben ne diyeceğimi bilmiyordum, çünkü karşımdaki kişi cansız bedeniyle, derin bir sırla bana bakıyordu. Patrik Hazretleri’nin cansız bedenine baktığımda, sanki kulağıma kendine has sesi geliyordu. O anda Kutsal Kitap’ın “Ben Baba’dan çıkıp dünyaya geldim. Şimdi dünyayı bırakıp Baba’ya dönüyorum”. (Yuhanna 16:28) sözleri kulaklarımda yankılanıyordu. Gerçekten devasa işler yapmak için dünyaya gelmiş büyük din adamı, üstlenmiş olduğu görevini tamamlamış olarak, bu dünyadan Göksel Baba’ya doğru uğurlanmaya hazırlanıyordu. Kendi çalışmaları sonucu küçük yaşta kiliseye alışmış yüzlerce öğrencisinden biri olarak, bu acı gerçeği hazmetmek benim açımdan da oldukça zordu. Çobanımız artık yoktu ve onun tok sesini artık işitemeyecektik. Şok olmuş bir ruh haliyle onun yüzüne baktığımda, çevresinde bulunan birçok yakını gibi gözyaşlarıma hâkim olamıyordum. Fakat kendi öğrettiği üslupla dua etmeye başladığımda, O’nun öğrettiği Tanrı’nın, bizleri etkilemeye başladığını da hissettim. O anda, bilmiyorum nasıl, Tanrı bana dostlukla ilgili “Ankin Inger” şarkımızı anımsattı. Şarkının sözleri şöyleydi: “Değerine paha biçilemez arkadaşım, dostum, sen sonsuza dek benim kalbimdesin, nerede olursan ol, her zaman benimle birlikte yürüyeceksin”. Bu şarkının sözlerinde, sevgili ruhani büyüğümüzün, bedenen bizden uzaklaştığını, fakat bıraktığı sayısız hatıra ile sonsuza dek aramızda kalacağını hatırladım. Sevgili Srpazan Hayrımız, her nerede olursa olsun, bıraktığı hatıralar ve yaşam felsefesi ile her zaman bizlere öğüt vermeye devam edecekti. Dolayısıyla, artık Mesrob Srpazan’dan yoksun kalmış bir nesildik, ama onun hatıralarıyla daha fazla Mesrob Srpazan’la olacak ve O’nunla yürümeye devam edecektik.

O halde Patrik Mesrop’tan yoksun, daha çok Patrik Mesrop’la yaşam sürmek için geçmişe, çocukluğa doğru yolculuk etmek yerinde olacaktı. Çağımızın inkâr edilemez gerçeğini hatırladım. Müteveffa Patrik Şınorhk Kalusdyan’ın takdisi ve desteğiyle, 1980’li yılların başında, Mesrob Hayr Surp isimli biri göreve başladığında ben daha doğmamıştım. Fakat ileriki yıllarda birçok büyüğümden işittiğim tanıklıklar aynı paydada birleşiyordu. Mesrob Hayr Surp’un göreve başlamasıyla ve Tanrı’nın önderliğiyle, İstanbul’da kilise hayatı yeni bir nefese kavuşmuştu. Bu genç din adamının Hristiyanlık öğretisi üzerine kurulu çalışmalarıyla, yeni nesillerin yetişmesinin ilk adımları atılıyordu. Bu ortamdan ileriki yıllarda din adamları, kilise hizmetkârları ve imanlı kilise üyeleri yetişti. Tanrı, sanki, gökten bir melek edasıyla Mesrob Hayrsurp’u cemaatimize yollamıştı.

Çocukluk yıllarımda, özellikle Kınalıada’da ben de onun pederane ilgisine mazhar oldum. İsmi Mesrob Srpazan olmasına rağmen, Pederimle olan eskiye dayanan dostluğu münasebetiyle o aynı zamanda Srpazan Daydaydı. Kiliseye girdiğimde, orada benim gibi çocuklar, çevremde ise Srpazan Hayrın genç ve yetişkin öğrencileri bulunmaktaydı. Artık olağan hale gelmiş faaliyetlerde, nelerle ilgilendiğimizin pek de önemi yoktu, çünkü kilise bizler için neşe kaynağıydı. Ne kadar mutluyduk. Kiliseye gidecektik, orada Srpazan Hayr’ı ve öğrencilerini görecektik, yaramazlık yapacaktık, çalışmalara katılacak, özellikle de Kutsal Kitap ve ilahiler öğrenecektik. Yıllar böyle geçti, Mesrob Srpazan’la sayısız hatıralarımız oldu ve aramızdaki sıkı bağ daha da güçlendi. Benim gibi birçokları için onun hizmet alanı okula, kilisemiz ise mutluluk yuvasına dönüştü. Her ne kadar da Pederim sayesinde kilisede birçok bilgiler edinmiş olsam da, yaşıtlarımla kilisede ilk oyunu Srpazan Hayr’ın gözetiminde oynadım. Onunla koştum, yüksek sesle şarkı söyledim, bazen ağaca tırmandım. Zaman oldu, O tören yönetirken, pelerininin altına gizlenmiş sessiz bir şekilde oyunumu oynamaya devem ettim. Benzer hatırları andıkça, bugün bir kez daha ruhani yaşantımın şekillenmesinde Patrik Mesrob’un önemli rolünü inkâr edemem. Onun teşvikiyle buhurdanlığı kullanmayı öğrendim ve “urar” taşıma yetkisini O’nun pederane ellerinden aldım. Bugün bir kez daha görüyorum ki, kiliseyi oyun sahasına çeviren, oyun sahasını okula dönüştüren ve o okuldan insan yetiştiren bir Srpazan Hayr’ımız olmuştu. Patrik Mesrob’un en büyük farkı buydu ve bu farkıyla edindiği başarılar dikkatlerden kaçmıyordu.

Sevgili Srpazan Hayr, biraz geçmişe yolcuk ettikten sonra, isteyerek veya istemeyerek, tekrar yaşamın gerçeğine geri dönmek durumundayım. Bu hatıralar, unutulmaz hatıralardır ve sizin isminizi nesiller boyu yaşatacaktır. “Nakh Khıntretsek” (Önce Tanrının Krallığını Arayın) şarkısı her söylendiğinde, sevgi sofralarında kültürümüzden kaynaklanan ezgiler seslendirildiğinde, Kutsal Kitap öğretilerinde Siz var olmaya devam edeceksiniz. Fakat bugün vedalaşma zamanı. Üzülmenin, yas tutmanın, ağlamanın ve Kutsal Ruh’un tesellisini niyaz etmenin zamanı, çünkü bizler henüz çok sevdiğimiz Kadasetli Patrik Hazretleri’nin “Merhum”, “Müteveffa” sıfatlarına henüz alışmış değiliz.

Selam olsun, Müteveffa Patrik Mesrob Hazretleri’ne!

Selam olsun, Ermeni Kilisesi’nin çalışkan ruhbanına!

Selam olsun, bir nesli yok oluş uçurumundan kurtaran cesur çobana!

Şimdi bu dünyaya veda etme ve bizlere “Hoşçakalın” deme vakti. Bu esnada, Tanrı vergisi yeteneklerle donanmış Hovhannes Avedaraniç’in tanıklık sözlerini, sizin yaşamınıza uyarlayarak tekrarlıyoruz. “Hakkınızda duyduk, Sizin tanığınız olduk ve sizi gördük”. İşte bu nedenle gerçi Patrik Mesrob’tan yoksun kalacağız fakat aynı zamanda Patrik Mesrob’la daha çok olacağız.

Tanrı hizmetinizi takdir etsin, ruhunuza esenlik vererek, Göksel Krallığında solmaz taçlara layık kılsın.

Rahip Haruytun Damadyan

S. Takavor Kilisesi Vaizi

https://www.facebook.com/artundamadian/posts/2038390196210823

