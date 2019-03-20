Ermenistan, dünyanın en mutlu ülkeler listesinde 13 basamak ilerledi

Raporu hazırlayanlar, kişi başı GSYİH, yaşam süresi, somut ülkenin yönetimi ile vatandaşların mutluluk derecesi arasındaki direkt bağlar, sosyal destek, yosuzluk gibi birçok faktörü dikkate alıyor.

2019 sıralamasının ilk sırada Finlandiya yer aldı. Böylece 7.76 puan kazanan Finlandiya’nın, dünyanın en mutlu ülkesi olduğu öğrenildi.

Finlandiya’yı sıryla Danimarka, Norveç, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Yeni Zelanda, Kanada, Avusturya, Avustralya, Kosta Rika, İsrail, Lüksemburg ve Büyük Britanya takip etti.

156 ülkenin yer aldığı listede bir önceki yıla göre 13 basamak ilerleyen Ermenistan, komşu İran ve Gürcistan gibi 4.5 puan kazanarak 116. sırada yer aldı. İran bu listede 117., Gürcistan ise 119. oldu. En mutlu ülkeler sıralamasında Rusya, kazandığı 5.6 puanla 68. sırada yer alırken, 5.3 puan kazanan Türkiye 79., 5.2 puan kazanan Azerbaycan ise 90. sırada yer aldı.

Listenin en son sıralarında ise Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan var.