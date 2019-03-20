Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Israil ile Türkiye arasındaki gerginlik nedeniyle Ermeni Soykırımı konusunun kötüye kullanılması kabul edilir değil
2019-03-20
Gazetecilere açıklamalar yapan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü Anna Naghdalyan: “Israil ile Türkiye arasındaki gerginlik nedeniyle Ermeni Soykırımı konusunun kötüye kullanılması bizim için kabul edilir bir şey değildir. Ermeni Soykırımının tanınması herşeyden önce ahlaki bir konu” diye açıkladı. Bayan Naghdalyan’ın belirttiğine göre Ermenistan’ın, jenositlerin önlenmesi sürecindeki katkısı büyüktür.
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