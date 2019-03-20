Ermeni kayakçı Ashot Karapetyan Türkiye’de bir madalya daha kazandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Alp Disiplini Sarıkamış Kupası Büyük Slalom Yarışlarına Türkiye ve Ermenistan’dan 80 sporcu katıldı.
Ermenistan Kayak Takımı’da yer alan 20 yaşındaki Ashot Karapetyan, 19 Mart’ta yapılan 1. etap büyük slalom yarışlarında üçüncü sırada yer alarak bronz madalyaya layık görüldü.
Ermenistan’ın diğer temsilcilerinden Harutyun Harutyunyan 8., Arsen Ghazaryan 12., Mayis Yeghiazaryan 25., Jirayr Arakelyan ise 27. sırada yer aldı.
Sarıkamış Kupası, 20 Mart’ta yapılacak 2. etap yarışlarıyla sona erecek.
Günler önce Erzurum Palandöken Kayak merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Aslı Nemutlu Kupası’na da katılan Ashot Karapetyan, ilk yarışma günü olan 16 Mart’ta gümüş madalya kazanmıştı.
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