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Ailesi Tehcirde, Kendi Çanakkale Savunmasında: Yüzbaşı Sarkis Torosyan

2019-03-20

Çanakkale Savaşı’nda madalya kazanan  Osmanlı  Yüzbaşısısı Ermeni Sarkis Torosyan, ailesi  1915 Tehcir yolunda iken kendisi ,Çanakkale cephesinde vatan savunmasında ve  İngiliz savaş gemisini batıranlar arasında idi:                          

Sarkis Torosyan Kayseri’nin  Ermeni nüfuslu Everek (Develi) ilçesinde 1891 yılında doğdu. İlk  eğitimini bölgedeki bir Ermeni Okulunda aldı: Asker olmak istediği halde, daha önceleri  Hristiyanların Osmanlı ordusuna katılamayışı nedeniyle, bu  arzusunu daha önceleri  gerçekleştiremeyen Sarkis Torosyan, 1908’de İkinci Meşrutiyet ile değişen kurallar yardımıyla askeri okula yazıldı ve askeri  okuludan mezun oldu:

Osmanlı ordusunda gösterdiği yararlı hizmet, fedakarlık ve cesaret nedeniyle  16 Aralık  1914 tarihinden itibaren yüzbaşı rütbesiyle terfi etirilen ve harp madalyasıyla ödüllendirelen , Çanakkale savaşında cephe komutanlanlığı yapan Sarkis Torosyan kaleme aldığı anılarında 3 İngiliz savaş kruvazörünü batırdığını ve Enver Paşa’dan takdir aldığını anlatır:

Ermeni tehciri zamanında, Yüzbaşı Sarkis Torosyan  Enver Paşa’dan ailesi için güvence aldı, ancak Kayseri Valisi Salih Zeki Bey, Enver Paşa’nın emrini yok saydı ve Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın  ailesini tehcir etti, annesi Vartuhi ve Babası Ohannes tehcirde öldürüldü, ailesinden sadece kızkardeşi Bayzar tehcirden sağ kurtulabildi. Sarkis Torosyan Çanakkale’den Makedonya ve Romanya’ya geçti, ordan Suriye cephesine gönderildi, Suriye kamplarının birinde kız kardeşini Vartuhi’yi buldu ve gerçeği  tüm ayrıntılarıyla öğrendi: Son olarak Amerika’ya göç eden Sarkis Torosyan  17 Ağustos 1957’de Pensilvanya eyaletinde öldü.

Dr.med.Sarkis Adam
Kaynaklar:
1-Yüzbaşı Sarkis Torosyan-Çanakkale’den Filistin Cephesine-Ayhan Aktar 2012
2-Çanakkale’nin unutturulan kahramanı Sarkis Torosyan -Agos 10 Ağustos 2012

 

Yayımlanan kategori: Okurlarımızdan ve Türkçe

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