Ailesi Tehcirde, Kendi Çanakkale Savunmasında: Yüzbaşı Sarkis Torosyan

Çanakkale Savaşı’nda madalya kazanan Osmanlı Yüzbaşısısı Ermeni Sarkis Torosyan, ailesi 1915 Tehcir yolunda iken kendisi ,Çanakkale cephesinde vatan savunmasında ve İngiliz savaş gemisini batıranlar arasında idi:

Sarkis Torosyan Kayseri’nin Ermeni nüfuslu Everek (Develi) ilçesinde 1891 yılında doğdu. İlk eğitimini bölgedeki bir Ermeni Okulunda aldı: Asker olmak istediği halde, daha önceleri Hristiyanların Osmanlı ordusuna katılamayışı nedeniyle, bu arzusunu daha önceleri gerçekleştiremeyen Sarkis Torosyan, 1908’de İkinci Meşrutiyet ile değişen kurallar yardımıyla askeri okula yazıldı ve askeri okuludan mezun oldu:

Osmanlı ordusunda gösterdiği yararlı hizmet, fedakarlık ve cesaret nedeniyle 16 Aralık 1914 tarihinden itibaren yüzbaşı rütbesiyle terfi etirilen ve harp madalyasıyla ödüllendirelen , Çanakkale savaşında cephe komutanlanlığı yapan Sarkis Torosyan kaleme aldığı anılarında 3 İngiliz savaş kruvazörünü batırdığını ve Enver Paşa’dan takdir aldığını anlatır:

Ermeni tehciri zamanında, Yüzbaşı Sarkis Torosyan Enver Paşa’dan ailesi için güvence aldı, ancak Kayseri Valisi Salih Zeki Bey, Enver Paşa’nın emrini yok saydı ve Yüzbaşı Sarkis Torosyan’ın ailesini tehcir etti, annesi Vartuhi ve Babası Ohannes tehcirde öldürüldü, ailesinden sadece kızkardeşi Bayzar tehcirden sağ kurtulabildi. Sarkis Torosyan Çanakkale’den Makedonya ve Romanya’ya geçti, ordan Suriye cephesine gönderildi, Suriye kamplarının birinde kız kardeşini Vartuhi’yi buldu ve gerçeği tüm ayrıntılarıyla öğrendi: Son olarak Amerika’ya göç eden Sarkis Torosyan 17 Ağustos 1957’de Pensilvanya eyaletinde öldü.

Dr.med.Sarkis Adam

Kaynaklar:

1-Yüzbaşı Sarkis Torosyan-Çanakkale’den Filistin Cephesine-Ayhan Aktar 2012

2-Çanakkale’nin unutturulan kahramanı Sarkis Torosyan -Agos 10 Ağustos 2012

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