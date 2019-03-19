Yerevan Devlet Üniversitesinde “Ermeni el yazmalarında Hamshen” monografisinin tanıtımı yapıldı

yazarı Lusine Sahakyan, Türk akademik çevrelerinin Hamshen’in Ermeni hiçbir şeyi olmadığını kanıtlamayı amaçlayan birçok saldırı olduğunu belirtti. Sahakyan, “Amaçlardan biri Hamshen’deki gerçekleri mümkün olduğunca ortaya çıkarmaktı. Önceki yazarları inceleyerek, bunların yazmamıza neden olabileceğini fark ettim” diye söyledi.
Sahakyan, el yazmaları kayıtlarının aynı dönemde İstanbul Başbakanlığı Arşivlerinde tutulan Osmanlı Coğrafi Kayıtlarının gerçek materyalleriyle karşılaştırıldığını belirtti.
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