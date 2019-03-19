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Nikol Paşinyan: “Ermenistan’da 2.7 milyar dolar yatırım hacmiyle 89 proje mevcut”

2019-03-19
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Mesrop Mashtots Eski El Yazmaları Enstitüsü’nde (Matenadaran) düzenlenen basın toplantısında Ermenistan’daki yatırım projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Paşinyan Ermenistan’da 2.7 milyar dolar yatırım hacmiyle 89 proje mevcut olduğunu ifade etti. 

Paşinyan “Bu projelerden 42’si 774 milyon dolar yatırım hacmiyle gerçekleştirmenin farklı aşamalarında bulunuyor.” dile getirdi.

Başbakan 2019 yılın Şubat ayında 2018 yıla kıyasla Ermenistan ipotekli ihtiyaç kredisinin yüzde yüz arttığını bildirdi.

Paşinyan basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetimizin tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde artış yüzde 145 oldu. Bugünkü duruma göre ülkede kredi hacmini yüzde 30 oranla arttı ve uzmanların değerlendirmesine göre  bu çok büyük bir artış.”

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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