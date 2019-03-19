Nikol Paşinyan: “Ermenistan’da 2.7 milyar dolar yatırım hacmiyle 89 proje mevcut”

Başbakan Paşinyan Ermenistan’da 2.7 milyar dolar yatırım hacmiyle 89 proje mevcut olduğunu ifade etti.

Paşinyan “Bu projelerden 42’si 774 milyon dolar yatırım hacmiyle gerçekleştirmenin farklı aşamalarında bulunuyor.” dile getirdi.

Başbakan 2019 yılın Şubat ayında 2018 yıla kıyasla Ermenistan ipotekli ihtiyaç kredisinin yüzde yüz arttığını bildirdi.

Paşinyan basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümetimizin tarafından gerçekleştirilen projeler çerçevesinde artış yüzde 145 oldu. Bugünkü duruma göre ülkede kredi hacmini yüzde 30 oranla arttı ve uzmanların değerlendirmesine göre bu çok büyük bir artış.”