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Los Angeles’taki Ermeni Başkonsolosu, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

2019-03-19
Los Angeles’taki Ermeni Başkonsolosu Armen Baiburdyan, Fresno’daki Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti. Baiburdyan’ı, Fresno’daki Californiya Devlet Üniversitesi Rektörü Joseph Castro ve Ermenistan Konsolosu Perch Abgaryan eşlik ettiler.
Ziyaret esnasında, Ermeni Soykırımı Masum Kurbanlarının hatırasında saygı durşunda bulunuldu ve çelenk koyuldu. Baiburdyan’a göre, Anıt suçun önlenmesinin bir simgesi ve Soykırım gibi trajedilerin gelecekte tekrarlanmaması gerektiğini gösteriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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