Ziyaret esnasında, Ermeni Soykırımı Masum Kurbanlarının hatırasında saygı durşunda bulunuldu ve çelenk koyuldu. Baiburdyan’a göre, Anıt suçun önlenmesinin bir simgesi ve Soykırım gibi trajedilerin gelecekte tekrarlanmaması gerektiğini gösteriyor.
Los Angeles’taki Ermeni Başkonsolosu, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti
Ziyaret esnasında, Ermeni Soykırımı Masum Kurbanlarının hatırasında saygı durşunda bulunuldu ve çelenk koyuldu. Baiburdyan’a göre, Anıt suçun önlenmesinin bir simgesi ve Soykırım gibi trajedilerin gelecekte tekrarlanmaması gerektiğini gösteriyor.
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