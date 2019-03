YUXUBND? WNDPUĞMUDNĞNDKRDZ ND FŞĞ>RZ *;NDS FU:OUZŞUL SŞİĞNH HUIĞRUĞ?R

Ausuwz Rikuzhndluauwndkrdzg uziuasuz wndöndsnf şd .nğ iğıuçşmndkşusç^ wudrışzumuzndkşuz wuzqzşj Huığruğ=umuz Uknxr uzsnxuzulr üuaumulg

Kndğ=rnw Auwnj 84ğe Huığruğ=^ anüşlnwi Sşiğnh Uğ=$ Sndku)şuz şğtm^ Ündsüuçndr Uknxuzriı Suwğ şmşpşjdnw st< wndpuğmudnğndkşuz nd fşğ<rz +,suz yuxubnd= şd huısumuz uğuğnpndkşzt şı= anprz wuzqzndşjud Brblrr üşğşösuzuıuz çuğqğuiırouz anüşdnğumuzzşğndz wuımujndu, çuczrz st<!

Uğuğnpndkrdzzşğndz aşışdşjuz çuğqğuiırouz anüşdnğumuzzşğ nd hubı+zumuz ets=şğ^ ışpumuz şd uğıuiuasuzşuz aşxuışirlzşğnd şd kşğkşğnd çuösukrd kpkumrjzşğ^ iüumrğzşğnd .ndxzşğus çuösndkrdz sg!

Şmşpşjdnw huırz usçnp< şğmuğndkşusç buğndu, trz hubı+zumuz ets=şğnd mnpst pğmndu, ,upmşhiumzşğ^ rim wndpuğmudnğndkşuz Muösumşğhrv Wuzqzu.ndsçg ünğ,r l,u, tğ şğrıuiuğezşğnd sş, .ndsç sg uğuğnpumuğüg muıuğşluhti ünğ,ueğşlnd ausuğ! Wndpuğmudnğndkşuz muösumşğhrv wuzqzu.ndsçg huığuiıu, tğ auzündjşul Huığruğ= A+ğ ersuzmuğzşğg^ nğnz= mg eğndtrz iüumrğzşğnd lusçumzşğndz fğuw! Cnpnfndğerz nd ardğşğndz mg çuczndtrz zuşd yn=ğrm üğ=nwmzşğ^ iüumrğ cnpnfndğerz mg zşğmuwujztrz uğuğnpndkşuz muğüg^ up+k=zşğndz nd gzkşğjndszşğndz huıotzzşğg!

Hubı+zumuz ardğşğnd muğürz trz +ıuğ şğmrğzşğnd erduzuürıumuz zşğmuwujndjrvzşğ^ =upu=ri =nwğ wuğuznduzndkrdzzşğnd anfnduhşızşğ şd +ıuğ anüşdnğumuzzşğ!

Ndbuüğud tğ nğ wndpuğmudnğndkrdzg mg euxzuğ zuşd Kndğ=rnw Auzğuhşındkşuz Zu.uüuandkşuz sumuğeumnf muıuğndu, suizumjndkrdz^ =uzr nğ şmşpşjdnw st< rğşzj ışpg üğudu, trz Zu.uüua Tğınpuzr zşğmuwujndjrv% Rhğuars Üulgz^ Hşıumuz Zu.uğuğ şd muxufuğndkşuz çuzçşğ T+stğ Vtlr=^ Öç+iubğ<ndkşuz Zu.uğuğ Stastı Tğinw^ Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşındkşuz kşmzu,ndzşğ Hrzulr Şglıgğgs &U-Üt-Yt/ şd T=ğts Rsus+plnd &Ot-At-Yt/^ Fuüg)zşğnd Gzeauzndğ Iz+ğtz Uızuz Tğkts^ auwuöür şğşiyn.uz Muğ+ Yuwluz^ Ot-At-Yt mndiumjndkşuz pşmufuğ ets=şğtz İtömrz Kuzğg=ndlnd^ Rikuzhndlr mndiumul Ulr Ştğlr=uwu^ Rikuzhndlr Suwğ ?upu=uhşı Stflrdı Ndwiul^ Zşğ=rz Ünğ,nj Zu.uğuğr +üzumuz Sndaktğts Rzot^ Htw+plndr nd Mpörzşğnd =upu=uhşızşğ Uastı Srihua Itsrğouz şd Ukrllu Uwkuv^ Brblrr =upu=uhşır kşmzu,nd Sndiku)u İuğgmrdl şd Mpörzşğnd =upu=uhşır kşmzu,nd Tğıts Mrdl^ şd O+b=ndz T+öıtz! Kndğ= susndlg uwi+ğ buı luwz ışpr ındu, t şğtmnduz uğuğnpndkşuz nd hşıumuz ets=şğ m’gzeü,şz nğ Sşiğnh İğçuöuz şpu, tğ auwğşzuitğ uğct=udnğ anüşdnğumuz sg!

Anüşdnğumuzzşğnd muğürz trz Huğknlnstni Huığruğ=r şğmnd zşğmuwujndjrvzşğg^ ağtrj Ğuçndzuhşır zşğmuwujndjrvz nd uinğr anüşdnğumuzzşğ^ Fuırmuzr zşğmuwujndjrvg^ Auw Muknprmt şmşpşjdnw Froumudnğ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz^ Fuğeuz Şhi$ Üuöuzoşuz^ Udşıuğuzumuz şmşpşjdnw cnpnfğeuhşı Fşğuhuındşlr Auwğ Üğrünğ Upuhul+plnd^ nğnz= mg üızndtrz iüumrğzşğnd sr<şd!

Erduzuürıumuz zşğmuwujndjvndkrdzzşğt mg suizumjtrz Usşğrmuwr^ (ğuziuwr^ İhuzrnw^ Lşauiıuzr ardhuınizşğz nd İşd,nfşuz Izışiumuz Ausuünğ,umjndkşuz st< Auwuiıuzr zşğmuwujndjrv İuaum İuğüişuz!

U< mnpsg uxu<rz muğürz fğuw ışp üğudu, trz anüşlnwi Huığruğ= A+ğ gzıuzr=r uzeuszşğg$ Irğusuwğ Suğr Sndku)şuz^ Huığruğ= A+ğ şğmnd =nwğşğg% Uöuındar şd Yşğndö^ rzvhti zuşd =şxnğerzşğz nd srdi auğuöuızşğg! Zşğmuw trz zuşd sşğ ausuwz=r çuğşğuğzşğg^ b=uzbuzumrğzşğg şd ausuwz=uwrz zşğmuwujndjrvzşğ!

İ$ T<sru,ztz^ Usşzuwz Auwnj Üuğşürz Ç$ Muknprmnir uzndznf =upu=i şmu, trz Üşğb$ I$ Uğbum Şhi$ :uvuığşuz^ Uğşdsışuz Şdğnhuwr Auwğuhşıumuz Huındrğum Üşğb$ I$ :ucum Uğ=$ Huğiusşuz^ Ündüuğuj Kşsr Uxu<znğe Üşğb$ I$ İşhnda Uğ=$ Vndloşuz!

Şğndiuptsr Uknxg mg zşğmuwujztğ Usşz$ I$ Zndğauz Uğ=$ Suzndmşuz^ gzmşğumjndkşusç Anüb$ I$ Huğtı Fğe$ Şğtjşuzr!

Auwuiıuzşuwj şmşpşjdnw ardğ anüşdnğumuzzşğndz aşı sruirz Buçuk +ğ cusuzu, trz zuşd Sş,r Iuzz Mrlrmrnw Uğus U$ Fşauyux Auwğuhşır zndrğumzşğ% Lrçuzuzr kşsr Uxu<znğe Üşğb$ I$ Zuğşm Uğ=$ Ulştstöşuz şd Uzkrlruir suwğ ıuouğr lndiuğuğuhşı Üşğb$ I$ Sumuğ Şhi$ Ubüuğşuz!

Rikuzhndlr Uhuanfndkşuz Iz+ğtzndkrdzg muznd. cusşğtz imişul uzfıuzündkşuz çujuxrm sr<njzşğnd ersu, tğ ethr Huığruğ=uğuz ıuznp ousçndz fğuw nd şmşpşjdnw sşğqumuw=g^ nğhtiör erdğuzuğ şğkşdşmndkrdzz nd çuğqğuiırouz ardğşğg muğşzuwrz uxuzj ecnduğndkşuz cusuzşl!

Sşiğnh Huığruğ=r uzbzvujşul suğsrzg eğndu, tğ şmşpşjdnw uışuzr suirz st<^ suauçşsrz fğuw^ nğndz bndğ< mşğnzumrğ muzüzu, trz sşğ şmşpşjrzşğnd Kupuwrz :nğandğezşğnd uışzuhşızşğg^ nğnz= aşğkuyn.ndkşusç mşğnzumrğ mg auzeriuzuwrz euüuprz bndğ<!

Uxud+ışuz uğuğnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz yumşul .nğuzrz ux<şd^ Suğüuğtumuz^ Uxu=şlumuz şd Udşıuğuzumuz üğndkrdzzşğnd gzkşğjndszşğnf^ önği mg muıuğtğ ?uauzuwrj Euig!

İ$ Huıuğuüg suındjuzşj Üuğşürz Ç$ Fşauyux Auwğuhşır huındrğum^ Suwğ Uknxr erduzuhşı Üşğb$ I$ Uğbum Şhi$ :uvuığşuz^ uxgzkşğumuw ndzşzulnf Anüb$ I$ I$ Bznğa= Uçp$ I+zrmşuzz nd Wuğndkrdz Uçp$ Iusuışuzg!

{Suğsrz Itğndzumuz´r gzkuj=rz ?uauzuw Auwğşğ anüşlnwi Huığruğ=rz uzbndzv suğsrzg öşışpşjrz çşsrz fğuw eğndu, auzüiıuğuzr sg fğuw^ rim wşınw Huıuğuüg buğndzumndşjud fşaubndzv skznlnğır st<^ srzvşd {Np<nwz´r huag!

Şğüşjnpndkrdzzşğg şmşpşjdnw mşeğnzumuz suitz mg sşmzuçuzndtğ Srujşul şğüvu.ndsçrz mnpst^ s+ıudnğuhti 200 anürt çupmujşul^ .sçufuğndkşusç Uığndbuz Auluoşuzr şd şğüşanzuauğndkşusç Lrdir Üuaftor+plndr! Şğüşjnpndkrdzzşğg gzeauzndğ uxsusç muıuğndşjuz Auwuiıuzşuwj şmşpşjrrz fuwşl huınduçşğ sşmzuçuzndkşusç!

{Np<nwz´tz uxu< İ$ Huıuğuüg gzeauındşjud nd imiud fşğ<rz +,suz ı.ndğ nd ıhudnğrv uğuğnpndkrdzg! Sşiğnh Ç$ Huığruğ=r suğsrzg çşğndşjud :nğuz şd çşs şluz çnlnğ anüşdnğumuzzşğg% Zndğauz Huığruğ=g^ Uğus^ :ucum^ İşhnda^ Zuğşm Uğ=şhrimnhnizşğg^ Uğbum^ İuaum Sumuğ Şhrimnhnizşğz nd Hnlinw Uknxr fşpuğudnğ auwğşğz nd ?uauzuzşğg^ üğşkt çnlnğ iuğmuduüzşğg! Işiuğuzg ıhudnğrv nd b=şp tğ! Uwzndaşışd muğeujndşjuz +,suz up+k=zşğ nd buğumuzzşğ! {Mşzeuzuğuğ Uiındu,´ buğumuzr şğüşjnpndkşuz huandz^ u<umnpsşuz işpuztz çşğndşjud İğçulnwi Srdxnzr Upudzrz nd wuzqzndşjud Usşz$ I$ Zndğauz Uğ=$ Suzndmşuzrz^ nğ hrır muıuğtğ fşğ<rz +,ndsg!

FŞĞ>RZ *;NDS

Auwuiıuzşuwj şmşpşjdnw ustztz ıhudnğrv huaşğtz stmz t uirmu^ şğç Huıuğuürv İğçuöuzg {Uxu=şlnw Upudznw´ buğumuzr şğüşjnpndkşuz gzmşğumjndkşusç srdxnzg mg huğht iğçusuzrz st< nd mg imir muıuğşl fşğ<rz +,ndsg! Zndğauz Huığruğ= uwihti İğçulnwi Srdxnznf +,şj auzündjşul Sşiğnh Huığruğ=r zu. oumuıg^ uhu U< qşx=g^ srzv iuğmuduüzşğz nd ?uauzuzşğg sruizuçuğ m’şğütrz {Ustz Ulşlndşu^ ultlndşu^ ulşlndşu´!

NDPŞĞQZŞĞ MUĞEUJNDŞJUZ

Şğç fşğ<rz +,suz uğuğnpndkrdzg fşğ<ujud^ muğeujndşjuz Usşzuwz Auwnj Üuğşürz Ç$ Muknprmnir şd Sş,r Iuzz Mrlrmrnw Uğus U$ Fşauyux Auwğuhşır ndpşğqzşğg! Üuğşürz Ç$ Auwğuhşır ndpşğqg muğeuj :ucum Uğ=$ Huğiusşuz! Fşauyux Auwğuhşıg mg zbtğ nğ Huığruğ=umuz rğ huıui.uzuınd şd şğçşsz ecnduğrz ünğ,ndztndkşuz usçnp< ışdnpndkşuz Sşiğnh İğçuöuz şpud ,uxuwuzndtğ sbum^ nğ şxuzendz ihuiudnğndkşusç mg <uzuğ ö+ğşp nd sruizumuz huaşl Kndğ=rnw auw ausuwz=g^ ub.nwc% Huığruğ=ndkşuz uöüuwrz-şmşpşjumuz mşuz=g^ uöüuwrz-sbumndkuwrz muösumşğhndkrdzzşğnd şd mğkumuz auiıuındkrdzzşğnd muğşdnğ ünğ,ndztndkrdzg &Uwi huıüusg usçnp<ndkşusç muğeul sşğ fupnduz krdnf/!

Uğus U$ Muknprmnir huıüusg muğeuj Zuğşm Uğ=$ Ulştstöşuz^ zbşlnf nğ Sşiğnh Huığruğ= ustz çuzt uxu< anüşdnğumuz tğ% çuxrz auğuöuı şd usçnp<umuz rsuiınf$ anüşdnğ uğct=zşğnf lrj=udnğndu, şd sşğ cnpnfndğer mşuz=tz zşği uwe uğct=zşğnd mşziuünğ,suz zndrğndu, ırhuğ anüşdnğumuz sg! Uwehti şpud nd szuj uz rğ anüşdnğ ihuiudnğndkşuz çnln_ğ ıuğrzşğndz şd çnln_ğ auzüğnduzzşğndz st<! &Uwi judumjuüğrz usçnp<umuz huıotzz ul hrır ağuıuğumşz= sşğ fupnduz krdrz st</!

Wu<nğeşj Zndğauz Uğ=$ Huığruğ=g^ nğ uxuwrz aşğkrz wuwızşj nğ Sşiğnh Huığruğ= zrdkrz^ susnzuwrz üşğrz vşpud! Gzvu=upjndkşzt aşxnd szuj^ nğnfaşışd ürıtğ kt gzvu=upjndkrdzg suwğz t çnlnğ vuğr=zşğndz! Huımuxuöend uzq sg^ rğud şmşpşjumuz sg^ rğud auwğ sg şpud! *ıuğzşğnd ul wuğüuz=rz uğcuzujud! Üuduxzşğnd st< ,nduğu, auw çşmnğzşğndz +cuzeumndkşuz yndkuj^ öuznz= mnğndiıt yğmşj! Şpud ausşiı nd auduiuğumbxndu, uzq sg! Ndzşjud anüşdnğumuzr fuwşl mşjndu,=! Luduünwzi rğuünğ,şj ausşiındkşuz huındtğg! Ö+ğujndj muhşğg auwğuhşıumuz Uknxzşğnd aşı! Zndğauz Huığruğ= rğ eusçuzu.+indkşuz uduğırz wuwızşj Şğndiuptsr Wumnçşuzj Sruçuzndkşuz fbıumjndkrdzg şd supkşj nğ Hnliuauw Huığruğ=ndkşuz Uknxg fşğuüızt rğ uğcuzr üuaumulg! Judumjndkrdz wuwızşj şmşpşjumuz euindz şd ausuwz Rikuzhndluauwndkşuz!

Wşınw +ğnduz eusçuzumuzg .+işjud Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Uğus Uğ=$ Uktbşuz^ nğ zbşj kt Sşiğnh Huığruğ=^ nv sruwz irğşj Auw Şmşpşjdnw iğçuöuz uğuğnpndkrdzzşğg^ uwl zuşd kşlueğşj irğşl şd srbı üzuauışj çnlnğ uznz= nğnz= rğşzj ,uxuwndkşusç huıztbr fğuw mg huatrz şmşpşjdnw iğçuöuz uduzendkrdzzşğg! Ürıjud üzuauışl rğud uğct=zşğg^ suzuduze şmşpşjdnw ,uxuwnpzşğg^ sşğ mğkumuz sbumzşğg^ suslnw ihuiudnğzşğg^ üğvr sbumzşğg! Şğuzubznğa Bznğa= Huığruğ=r bndzvnf rğ st< mşğındu, tğ Auw lşöndrz^ ürğrz nd üğumuzndkşuz zmuısusç uz.uxz itğ &Uğus Uğ=$ Uktbşuzr eusçuzumuzr usçnp<umuz huıotzz ul muğeul Ü$ t<rz fğuw/!

Fşğ<rz .+inpz tğ İuaum Şhi$ Subulşuz nğ ağuhuğumud bznğaumulndkrdz wuwızşj hşıumuz uduüuzrr zşğmuwujndjrvzşğndz^ +ıuğ anüşdnğumuzzşğndz şd ardğşğndz Hnlinw Huığruğ=umuz Uknxr uwi ,uzğ fbırz çuczşmrj gllulnd şd uzqusç suizumjşlnf auw ausuwz=r mnp=rz muzüzşlnd ausuğ! İuaum İğçuöuz bznğaumulndkşuz znwz .+i=g uğıuiuzşj zuşd kğ=şğtznf!

NP>NWZR HUAG

Uwi mşğhnf fşğ<ujud fşğ<rz +,suz nd eusçuzu.+indkrdzzşğnd çucrzg şd İ$ Huıuğuüg buğndzumndşjud {Np<nwz´nf! Euüupg euğqndşjud ethr vnği mnps! Şd uwi huandz şdi usçnp< şmşpşjrz lşjznp iüudnğzşğg uzüus sg şdi uhğşjuz Auwuiıuzşuwj Şmşpşjrr ustztz wndörv fuwğmşuzzşğtz stmg! Çnlnğ anüşdnğumuzzşğg^ usşzuçuğqğtz srzvşd iuğmuduü nd ehrğ^ sr ux sr uzjuz euüuprz ux<şdtz nd ,zmuvn= ausçndğşjrz anüşlnwi Huığruğ= oumuıg^ U<z nd Udşıuğuzg! Şd Huıuğuüg buğndzumndşjud anwumuh şğüşjnpndkşuz sg gzmşğumjndkşusç nd uduğırz çşğndşjud {Ünauzus= ö?tz Itğ´ şğüşjnpndkşusç! Uwe sr<njrz euüupg uğetz çşstz fuğ uxzndu, tğ nd fuğg^ euirz st<^ auzüiışuz up+k=zşğ muıuğndşjuz! Şd mğmrz muösndşjud kuy+ğ^ nğ aşışdşjud euüuprz! Kuy+ğg m’uxu<znğetğ İşhnda İğçuöuz! Euüupg auzndşjud şmşpşjrtz {ş+kg auzüriı´zşğnd auzüğnduzzşğnf^ rdğu=uzvrdğ auzüiır gzkuj=rz ıuğçşğ up+k=zşğ muıuğndşjuz^ rim znwz fuwğmşuzzşğndz şmşpşjdnw öuzüumzşğg mg p+puz<trz rdğu=uzvrdğ auzüğnduzrz fğuw! Huığruğ=uğuzr eğuz ux<şd Itğndzumuz Up+k=nf fşğ< üıud şmşpşjumuz uğuğnpndkrdzg!

Huığruğ= A+ğ suğsrzg uwzndaşışd ıuğndşjud huığruğ=uğuzr eğuz ux<şdr uiırouzzşğnd s+ı şd anz çnlnğ anüşdnğumuzzşğg uzüus sg şdi audu=ndşjuz euüuprz bndğ< şd ani şdi şpuz şğüşjnpndkrdzzşğ! Uwi uğuğnpndkşztz şı= iuzend.zşğndz fğuw eusçuzu.+indkrdzzşğ gğrz ub.uğaumuzzşğnd uzndznf% İşeğum Iufndkauz^ rim wşınw Muknprmt ausuwz=r froumudnğ Uğar$ I$ Lşdnz Uğ=$ Öt=rşuz!

Uwi mşğhnf fşğ<ujud Huığruğ=uğuzr ux<şdr auzerindkrdzz ul nd anüşdnğumuzzşğg şd öüumrğzşğg şğmuğ b=şğknf sg ndppndşjuz ethr Brblrr üşğşösuzuındz^ aşışdşlnf sşxşlumux=rz nd ,upmşhiumzşğnf lşjndz mux=şğndz!

ÜŞĞŞÖSUZUIUZ ST>

Üşğşösuzuıuz st< ul .ndxzşğus çuösndkrdz sg audu=ndu, tğ kt_ sndı=rz şd kt çuğqğuiırouz anüşdnğumuzzşğndz wuımujndu, çuczrz st<! Anüşdnğumuzzşğg zu. auzüiıu=uğr fğuw eğrz Huığruğ= A+ğ yum euüupg şd ani şdi up+k=zşğ muıuğndşjuz! Uwzndaşışd iındud çuösndkrdz sg aşışdşjud anüşdnğumuzzşğnd kuy+ğrz şd çnlnğg sruizuçuğ auiuz kupsuz fuwğg! Anüşdnğumuzzşğnd kuy+ğg şğüşjnpndkrdzzşğnf şmud nd mğmrz bğ<uhuışj euüupg^ nğ şmşpşjrtz srzvşd üşğşösuzuındz çşğndu, tğ yum froumnf şd nğ mğmrz çujndşjud eusçuğuzrz =nf! Zndğauz Huığruğ=g üşğşösuzuındz vtğ şmu,! Huığruğ= A+ğ kupsuz muğür up+k=zşğz nd şğüşjnpndkrdzzşğg muıuğndşjuz ?uauzuzşğndz mnpst şd Fu.ouzşul Huığruğ=rz suğsrzg auzndşjud euüuptz nd eğndşjud ynirz st<! Suğsrzg ,u,mndşjud =rv sg anpnf^ şğç kupsuz uğuğnpndkrdzg fşğ<ujud! Ynig usçnp<ndkşusç hrır lşjndr wu<nğeumuz +ğşğnd gzkuj=rz muıuğşlr {uwündj´r uğuğnpndkrdzzşğnd gzkuj=rz!

Kupndstz şı= cnpnfndğeg uzüus sg şdi rğ wuğüuz=g suınwj Huığruğ=r wrbuıumrz nd ı.ndğ sıu,ndszşğnf çuczndşjud Brblrr üşğşösuzuındztz!

ANÜŞOUB

Üşğşösuzuındztz şı= anüşdnğumuzzşğg uxu<znğendşjuz Huığruğ=uğuz^ ndğ anüşoub sg iuğ=ndşjud sşğ çuğqğuiırouz anüşdnğumuzzşğnd suizumjndkşusç! Anüşoubr gzkuj=rz ardğ İğçuöuzzşğg şlnwkzşğ ndzşjuz nd euğqşul nüşmnvşjrz Anüşlnwi Huığruğ= A+ğ wrbuıumg!

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...