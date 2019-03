SŞİĞNH İĞÇUÖUZ HRIR BUĞNDZUMT ÖĞNDJŞL SŞÖR AŞI

Auwuiıuzşuwj şmşpşjrz nd Kğ=uauw ausuwz=g şğtm yuxubnd= uğuğnpndkşusç sg ağucşbı ındud fu.ouzşul Sşiğnh İğçuöuzrz^ nğ^ uzjudnğ uwi ub.uğatz m’uzjztğ ethr wudrışzumuzndkrdz^ sşör knplnf huısndkrdz sg nğndz suirz buı hrır .+indr ıumudrz!Zsuz+ğrzum çuğqğuiırouz anüşdnğumuzr sg ausuğ muıuğndu, wndpuğmudnğndkrdzz nd fşğ<rz +,ndsg srbı auzeriuju, t sşğ şmşpşjumuz mşuz=rz ustztz ıhudnğrv nd rsuiıulrj uğuğnpndkrdzzşğtz stmg^ şmşpşjumuz b=şp uduzendkrdz sg% nğ rğ nğumnf nd zbuzumndkşusç huırd mg çşğt Auwuiıuzşuwj Şmşpşjdnw şd buı çuz mg pğmt ethr huısndkrdz nd üulr= işğndzezşğndz! Şğtmnduz uğuğnpndkrdzz ul uwe yuxudnğ uğuğnpndkrdzzşğtz stmz tğ şd buı ul rsuiıulrj mg euxzuğ şkt zmuır uxzndtğ nğ fu.ouzşul irğşjşul Huığruğ=g 11 ıuğr uzürıumrj ecçu.ı ihuisuz st< szuju, tğ rğ cnpnfndğetz )rör=uhti ağucşbı uxzşlnd ausuğ!Şğtmnduz uğuğnpndkrdzg^ nğhti muğüuhuandkşusç nd ustztz =upu=umrğk huwsuzzşğnd st< rğumuzuju, uğuğnpndkrdz^ stmz tğ uwz uzinfnğ uğuğnpndkrdzzşğtz nğnz= huısndkşuz st< m’uğquzuüğndrz rğşzj iu mus zu suizuwuımndkşusç! Çuwj uğı+zndr nğ gişz= kt şğtmnduz uğuğnpndkrdzg ndztğ =uzr sg çuğqğumtışğ^ nğnz= mg mğmzuhuımtrz sşğ wndöndsz nd sıu,ndszşğg! Uznzjst stmz tğ Huığruğ=umuz Gzeauzndğ Yn.uznğe Uğus İğçuöuzrz eusçuzu.+indkrdzg^ nğ ndzmzeğndşjud .nğrz şğmrdpu,ndkşusç nd arujndsnf! Uğus İğçuöuz ürıjud buı su=ndğ auwşğtznf nd ağubulr uxnüuzndkşusç kndşl çnlnğ uwz wu<npndkrdzzşğz nd brzuğuğndkrdzzşğg nğnz= rğumuzujuz Sşiğnh Huığruğ=r huığruğ=ndkşuz bğ<uzrz! Nğhti uwe bğ<uzr ustztz ünğ,+z ub.uıumrj nd fmuw^ Uğus İğçuöuzr eusçuzu.+indkrdzg uğcuzr tğ uğquzuüğndşlnd sşğ şmşpşjumuz huısndkşuz t<şğndz st<!Ndğrb çuğqğumtı sgz tğ çzumuzuçuğ fşğ<rz +,suz ağubulr uğuğnpndkrdzg^ nğ muıuğndşjud Şğndiuptsr Huığruğ= Usşz$ I$ Zndğauz İğçuöuzr qşxusç! Fşğ<rz +,ndsg^ upudzrtz mukmknp iğçulnwi şd uğct=udnğ srdxnzg nğnf m’+,ndr fu.ouzşulrz qşx=z nd oumuıg^ ndzr rğ mğ+zubndzv çuğqğ zbuzumndkrdzg nd şğtm ul uwehti şpud!Ndğrb çuğqğumtı sgz tğ nğ iışp,ndşjud zuşd şğç uğuğnpndkşuz fşğ<udnğndkşuz s+ı ?uauzuwrj Euir uzeuszşğg stm ux stm ınpuzjşjrz fu.ouzşul Sşiğnh İğçuöuzrz euüuprz ux<şd nd ,zğueğşlnf ausçndğşjrz uznğ U<z nd oumuıg! Sşz= hrır ndöşz= wuımuhti gzeü,şl kt sşğ =uauzuw auwğşğg sruwz rğşzj işyumuz uzqrz uzndznf vtğ nğ mg ,zğueğtrz nd fşğ<rz ausçnwğ sg mndıuwrz fu.ouzşul Sşiğnh İğçuöuzrz^ uwl uwe stmg m’gztrz sşğ çnlnğrz uzndznf!Buı üşpşjrm .+i=şğ uğıuiuzndşjuz .nğuzrz fğuw nd çuj euüuprz ux<şd! Şd şğç mg aşışdtrz= uwz zşğçnpulrj .+i=şğndz^ nğnz= nğhti =uğnö mus sşğ şmşpşjdnw ustztz aşprzumudnğ uzqşğtz auiznp huıüus^ mg azvtrz uğuğnpndkşuz gzkuj=rz^ srbı mg sıu,trz= Suwğ Çzndkşuz .nğağeudnğ uwz muğüueğndkşuz fğuw giı nğnd auzündjşul sg rzv sşp= nğ vr mğzuğ lişl uwz üşpşjrm .+i=şğg nğnz= rğ suanduz uxrknf m’uğıuiuzndrz! Mg i.ulr#z= uğeş+=! Sşiğnh İğçuöuz liş#j uwe çnlnğg! Ndğrb çuğqğumtı sgz tğ zuşd Brblrr Üşğşösuzuıuz st< kupndsg! Huığruğ=zşğnd çuczrz st< znğ eusçuğuz sgz ul muw uwcs şd anz wudşğc hrır auzüvr Sşiğnh İğçuöuzrz ıuxuhşul suğsrzg! Çuwj şğtmnduz kupndsg uwlşdi rğumuz mg euğqztğ Sşiğnh İğçuöuzr sşmzndsz nd çujumuwndkrdzg! Srzvşd nğ suğsrzg anprz ığndşjud^ Sşiğnh İğçuöuz^ nğ=uz ul uzürıumrj nd uzbndzv glluğ^ muğ,şi ıumudrz sşör aşı tğ! Şğç uznğ uzbzvuju, suğszrz fğuw r<ud anpg^ öüujrz= nğ uwlşdi rğuhti nd fşğ<zumuzuhti sşör aşı vtğ fu.ouzşul Sşiğnh İğçuöuzg!Şğtmnduz uğuğnpndkrdzz ul uwi uğuğnpndkşuz cusuzumumrjzşğndz sı=rz st< hrır szuw uzsnxuzulr! Cusuzumg buı çuz m’uxzt nd mg ıuzr sşöst^ çuwj Sşiğnh İğçuöuz ıumudrz buı şğmuğ cusuzum hrır uhğr sşğ çnlnğrz wrbnpndkrdzzşğndz st< nd sşör aşı hrır öğndjt ets=rz fğuw ndzşzulnf rğ uzsnxuzulr chrıg!