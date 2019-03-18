İsveç’in Västerås kentinde 1915’teki soykırımda yaşamını yitiren Ermeni ve Asuri-Süryanilerin anısına bir anıt dikildi
2019-03-18
İsveç’in Västerås kentinde 1915’teki soykırımda yaşamını yitiren Ermeni ve Asuri-Süryanilerin anısına bir anıt dikildi. ‘Ermenihaber.am’e göre çok sayıda Asuri-Süryani’nin yaşadığı ilde bir soykırım anıtı dikilmesi uzun süreden beri belediyenin gündemindeydi. Hıristiyan Demokrat Parti, belediye meclisine bir önerge vererek 1915’te yaşamlarını yitirenler için kentin uygun bir yerine bir anıt dikilmesi için karar alınmasını istemişti. Ancak dış politikayla ilgili konularda belediyelerin karar alma yetkisi olmadığı gerekçesiyle öneri kabul edilmemişti. İsveç Parlamentosu, 2010 yılında Ermeni, Asuri-Süryani ve Pontus Rumlarına soykırım yapıldığını kabul etmiş ancak dönemin sağcı hükümeti ile ondan sonraki Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşillerin oluşturduğu azınlık hükümeti kararı uygulamaya koymamıştı. Ermeni, Asuri-Süryani örgüt ve kuruluşları, konuyu her fırsatta parlamento ve kamuoyunun gündemine getiriyor ve hükümetten parlamentonun aldığı soykırım kararını kabul etmesini istiyor.
Yorumlar kapatıldı.