Frankofoni Festivali Washington’daki Fransa Büyükelçiliği’nde Charles Aznavour’a adanan bir etkinlikle başladı
2019-03-18
ABD’nin başkenti Washington’da yapılan bu seneki Frankofoni Festivali, Washington’daki Fransa Büyükelçiliği’nde Charles Aznavour’a adanan bir etkinlikle başladı. ‘Amerika’nın Sesi’ne göre, Frankofoni Festivali dönem başkanı olan Ermenistan’ın ABD büyükelçisi Varujan Nersesyan: “Aznavour kendisinde Frankofoni özünü taşırdı” diye kaydetti. Frankofoni Festivali Washington’un önemli kültür festivallerinden biridir. Bu festival kapsamında Washington’un müzelerinde özel sergi ve film festivalleri düzenlenir.
Yorumlar kapatıldı.