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Frankofoni Festivali Washington’daki Fransa Büyükelçiliği’nde Charles Aznavour’a adanan bir etkinlikle başladı

2019-03-18
ABD’nin başkenti Washington’da yapılan bu seneki Frankofoni Festivali, Washington’daki Fransa Büyükelçiliği’nde Charles Aznavour’a adanan bir etkinlikle başladı. ‘Amerika’nın Sesi’ne göre,  Frankofoni Festivali dönem başkanı olan Ermenistan’ın ABD büyükelçisi Varujan Nersesyan: “Aznavour kendisinde Frankofoni özünü taşırdı” diye kaydetti. Frankofoni Festivali Washington’un önemli kültür festivallerinden biridir. Bu festival kapsamında Washington’un müzelerinde özel sergi ve film festivalleri düzenlenir.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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