Evanjelizm Kıbrıs’ı neden önemsiyor

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Barış Mamalı

Bugün ABD’de egemen olan dini akım “Evanjelizm” için de Kıbrıs Adası çok çok önem arz etmektedir. İşin bu yanını bilenimiz çok azdır.

Orta Doğu, dünya enerji kaynaklarının çok büyük bir bölümüne sahip olan önemli bir stratejik bölgedir. İleriki on yıllarda dünya petrol ihtiyacı başta olmak üzere doğal gaz ve hatta su ihtiyacı için dünyanın Orta Doğu’ya muhtaç kalacağı net olarak bilinmektedir.

Adanın stratejik konumunun sağladığı avantajları bir yana bırakacak olursak bugün ABD’de egemen olan dini akım “Evanjelizm” için de Kıbrıs Adası çok çok önem arz etmektedir. İşin bu yanını bilenimiz çok azdır.

Protestan Hristiyanlık mezhebinin kurucusu Martin Luther kendi kurduğu kiliseye “Evanjelik Kilise Hareketi” adını vermiştir. Protestanlık inancı beş temel noktaya dayanmaktadır: “1. Güçlü Mesih inancı, 2. Yahudiler’in seçilmiş insan olmalarına inanmaları, 3. Hür irade, 4. Faizin serbest bırakılması, 5. Kadın-erkek ilişkilerinde serbesti ve boşanmada kolaylık”. Protestanlık, ahiretten çok bu dünya ile ilgili düzenlemelere vurgu yapmaktadır. Katolikler’den farklı olarak Eski Ahit’in ilk 5 kitabı olan Tevrat’a inanılmaktadır. Hristiyan olmalarına rağmen radikal bir şekilde Tevrat’a yönelmeleri, kendilerini eski İsraillilerle özdeştirmelerini sağladı.

İngiliz Kraliyet Tacı’nın üzerinde 12 İbrani Kavmini simgeleyen 12 taşın bulunması, Kraliyet armasındaki sembollerin İbrani kökenli simgeler olmasını ve yine Britanya bayrağının Yakup’un 12 Yahudi kavmini orta yerde birleştiren bir şekle sahip olmasını tesadüf olarak karşılayamazsınız. İşte 17. Yüzyılda İngiltere’den Amerika’ya göç edip daha sonra da ABD’yi kuranlar bu halktan kişilerdir.

Hristiyan ve Yahudi inançlarında ortak, fakat nosyon olarak biçim değiştiren Mesihçilik akımı Avrupa kadar ABD’deki Hristiyanlar’ı da etkilemiştir. Kurtarıcı Mesih’in gelebilmesi için Eski ve Yeni Ahit’teki kehanetlerin adım adım gerçekleşmesi gerekmektedir. Evanjelist Hristiyanlara göre Mesihçiliğin en önemli dönüşümü İsrail’de kurulacak bir Yahudi Devleti ile mümkündür. Dolayısıyla bu görüşü benimseyenlere göre; Yahudiler’e Tevrat’ta vaad edilen topraklara dönüş yolu açılmalıdır.

Evanjelikler, arzulanan ve kendilerinin ‘cennet’e gitmesini sağlayacak kıyametin bir an önce olması ve Mesih’in gelmesi için ‘Tanrı’ya yardımcı olmaktadırlar. Bunun için de Yahudiler’in vaad edilmiş topraklara bir an önce yerleşmeleri ve Mescid’i Aksa’yı yıkarak Süleyman Tapınağı’nı yeniden inşa etmeleri gerekir. Yahudiler’in seçilmiş insanlar olduklarına inandıklarından dolayı ve ‘kıyametin ön şartları’ndan biri olarak, Yahudiler’in desteklenmesi gerektiğine inanmaları nedeniyle İsrail’i de mutlak anlamda desteklemektedirler. Günümüzde İsrail’in Orta Doğu’da ABD’nin en güvenilir müttefiği, ABD’nin de İsrail için en güvenilir dostu olmasının arkasında sadece stratejik ve tarihi değil, dini ve ezoterik etkenler de bulunmaktadır. Çünkü onların vaad edilen topraklara yerleşiminden sonra Armageddon Savaşı olacak ve ardından kıyamet gerçekleşecektir. İnanışa göre Armageddon Savaşı, 2000’li yıllarda bugünkü İsrail topraklarında bulunan Megiddo bölgesinde Müslümanlar ile Yahudiler arasında gerçekleşecektir. Bu savaşın başlamasıyla ‘Mesih’ yani Hz. İsa gökyüzünden yeryüzüne inecek ve Deccal’i (Müslümanlar) öldürecektir. Bunun sonucunda sadece İsa’ya inanan Hristiyan ve Yahudiler hayatta kalacak ve İsa, Davud’un tahtına oturarak bir barış dönemi başlayacaktır. Bu barış dönemi 40 yıl (kimilerine göre ise 1000 yıl) sürdükten sonra ise kıyamet kopacaktır. Kıyamet döneminde ise Evanjelikler ile birlikte 144.000 Yahudi, İsa ile birlikte göğe yükselerek kurtulacak, yani cennete ulaşacaktır.

“TEK DÜNYA DEVLETİ” OLMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR AVANTAJ

Evanjelik inanış içerisinde “Kıbrıs” ayrı bir yere ve öneme sahiptir. İncil’de “Chittim” olarak bahsedilen Kıbrıs Adası’dır. Evanjelizm’e göre Kitab-ı Mukaddes, Armageddon Savaşı’nı bildirmektedir. Armageddon, Yahudiler’in vaad edilmiş toprakları ele geçirip yerleşmesinden sonra olacaktır. Armagedon öncesi diğer savaşlar patlak verecek ve yeryüzündeki her iki insandan biri ölecektir. Evanjelikler’in kehanetine göre bu dönemde İsrail kötü güçler tarafından işgal edildiğinde Kıbrıs’ta konuşlanmış ABD ve İngiliz deniz filoları kolayca İsrail’in yardımına gelecek ve onu işgalden kurtaracaktır (Grace Hallsel, “Tanrı’yı Kıyamete Zorlamak, Armageddon Hristiyan Kıyametçiliği ve İsrail” isimli kitabında Kıbrıs Adası’nın Evanjelist düşünce içerisindeki konumunu anlatmaktadır). Kıbrıs’taki Egemen İngiliz Üs Bölgeleri’nin varlığının bu dini kehanet ile uyum içerisinde olduğu görülmektedir. Yani Kıbrıs Adası bu kehanetlerin gerçekleşebilmesi açısından güvenli bir limandır. Kıbrıs’taki üslerin kaybedilmesi tüm bu inanışın temelden sarsılmasına neden olacaktır.

Görüleceği üzere Evanjelistler’in ilahi planının merkezinde İsrail bulunurken onu korunması ve kurtarılması için de Kıbrıs Adası olmazsa olmaz bir unsurdur. İşte bu yüzdendir ki, 1890’larda ortaya çıkan Siyonist hareket en az Yahudiler kadar Evanjelistler’i de heyecanlandırmıştır. Evanjelikler’e göre Nazi zulmü ilahi bir sebebe dayanmaktaydı ve bu zulümden sonra Yahudiler’in büyük oranda Filistin’e göçeceklerinden çok emindiler.

Yine Evanjelizm’de gerçek kilisenin semaya yükseltilmesinden sonra dünya üzerindeki bütün din ve mezheplerin birleşerek bir tek din oluşturacağına inanılmaktadır. Evanjelist inanca göre, “Şeytan”ı işaret eden veya sureti olarak kabul edilen ‘666’ sayısı Vatikan ile İslam alemini simgelemektedir. Şeytan’ın bulunduğu yer ise Orta Doğu’dur.

Illuminati ve ona bağlı örgütlerin en gizli sırrı, Kudüs’e Süleyman Tapınağı’nı yeniden inşa etmektir. Sırrın içindeki giz ise “Yeni Dünya Düzeni”nin maksadında saklıdır. Yani Kral Davud’un soyundan gelen bir Mesih’in taç giymesidir. Bu plan ayni zamanda Tapınak Şövalyeleri’nden bugüne Yeni Dünya Düzeni’nin ve Illuminati’nin değişmeyen hedefidir. Illuminati ve bağlı diğer ezoterik örgütlerin inandığı tanrı “Lucifer”, peygamberi “Akıl” ve Mesihleri ise “Para”dır. Günümüzdeki Evanjelist, Ezoterik, Kabalist ve bir yerde Siyonist formatlı “Büyük Orta Doğu Projesi(BOP)’nin sadece stratejik veya politik çıkarlar noktasında değil, ilahi ve ezoterik unsurlara da bağlı olduğunu iyi bilmek gerekir. Ezoterik örgütler, Kudüs merkezli tek dünya devletini gerçekleştirmek istiyorlar ve bunun için “Yeni Dünya Düzeni”ne giden yolu hızlandırmak gayreti içerisindedirler. Neticede BOP, öncelikle ezoterik örgütlerin hedefine, sonra İsrail’in “Büyük İsrail” ideallerine ve sonra da Evanjelistler’in cennet beklentilerine hizmet etmesi için vizyona sürülmüştür.

Bugün ABD’de en az 150 Milyon ve dünyada da yaklaşık 500 Milyon Evanjelik bulunduğu ileri sürülmektedir. Bunlar kayıtsız şartsız İsrail’i desteklemektedirler. 1976 yılında Amerika’da Gallup tarafından yapılan ankette kendini Evanjelik olarak tanımlayan ABD’lilerin oranı %34 iken bugün bu oran %50’lere tırmanmıştır. Evanjelikler’in şu an ABD yönetiminde baskın bir etkileri bulunmaktadır. Bir görüşe göre, ABD’ye yön veren önemli örgütlerden CFR’de Kissinger gibi birçok Siyonist üye bulunmasına rağmen asıl ağırlığın Evanjelik Kilise mensubu üyelerinde olduğu ve buradaki ‘Tek Dünya, Tek Yönetim’staratejisinin gerçek mimarlarının da onlar olduğudur.

Konumuzun özüne dönecek olursak, bu yeni dünya düzeninin kurulabilmesi için Orta Doğu’nun enerji kaynaklarının ele geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü tüm dünya, ilerleyen yıllarda buradaki enerjiye muhtaç kalacaktır. Ancak petrol, doğal gaz ve hatta önemli su yataklarının bulunduğu bu coğrafyada birçok farklı ulus, kültür, dil ve dinden insanların yer aldığı devletler bulunmaktadır. Geleceğin elementleri (Gelecekte enerji ve endüstriyel kullanımının ana yapı taşları olacak) olarak kabul edilen Bor, Uranyum, Toryum ve Neptunyum’da bu coğrafya içerisinde ve yoğunlukla da Türkiye’de bulunmaktadır. ABD’nin esas hedefinin bu kaynakları ele geçirmek olduğu yönünde de ciddi öngörüler ortaya atılmaktadır. Bölgedeki enerji kaynaklarının ele geçirilebilmesi veya kontrol ve denetim altına alınabilmesi için öncelikle burada bulunan ulusların yani Orta Doğu devletlerinin (ve hatta onlara yakın Afrika ve Asya devletlerinin) tertiplenmesi gerekmektedir. Buradaki devletlerin ABD egemenliğine girmesi veya ABD güdümünde uyumlu yapılara sahip olması gerekir ki, o ülkenin petrol muslukları da yeni dünya düzeninde ABD menfaatlerine uygun olarak kullanılabilsin. Dünyanın muhtaç olacağı enerji kaynaklarını kontrolü altına alan ABD, bu şekilde dünyaya hükmeden bir ülke konumuna gelerek “Tek Dünya Devleti” olma yolunda önemli bir avantajı yakalamış olacaktır.

AB’YE GİRMESİNİ EN ÇOK İSTEYEN VE DESTEKLEYEN ÜLKELER

Orta Doğu şu anda dünya petrol rezervlerinin %69.6’sına ve kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin de %34’üne sahiptir. Geleceğin enerji merkezinin Orta Doğu olacağı kesindir. Tüm dünyanın gelecekte buraya muhtaç kalacağı gerçeğiyle, bugün bölgedeki petrol ve doğalgazı kontrol altına alan gücün yarının dünyasını da kontrol ve denetim altına alacağı yani tek dünya hükümranlığını tesis edebileceğini anlamak hiç de zor değildir. Nitekim II. Dünya Savaşı’nın başlangıç günlerinde Amerika, İngiltere ve Fransa, Orta Doğu’daki petrollere bulaşmaması koşuluyla Hitler’in SSCB’ye saldırıp orada bulunan Hazar ve Sibirya petrollerini ele geçirmesine sessiz kalarak zımni onay vermişlerdi.

2025 yılına gelindiğinde ABD’de tüketilen petrolün %71’i, Batı Avrupa’dakinin %68’i ve Çin’dekinin de %73’ü kendi ülkeleri dışından sağlanacaktır. Bu gerçeklik ışığında önümüzdeki yıllarda ABD, Çin, Rusya ve Avrupa Birliği’nin bölgedeki kaynaklara sahip olabilmek adına Orta Doğu’da bir petrol mücadelesine girişecekleri, dünya enerji dengesini lehlerine çevirebilmek için var güçleriyle soğuk veya sıcak çatışmalar içerisine girecekleri aşikardır.

ABD, ileriye dönük petrol savaşlarından galip ayrılabilmek ve bu amaçla diğerlerinden bir adım öne geçebilmek için paçaları erken sıvamış ve 1997 yılında bu amaçla hazırladığı projeyi 21. yüzyılda fiilen uygulamaya koymuştur.

BOP’un varlığı somut olarak ilk kez dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Condolezza Rice’ın 2003’te Kongre’de yaptığı bir konuşma ile ortaya çıkmıştır. Rice “İçinde Türkiye’nin de olduğu Fas’tan Pakistan’a kadar 22 ülkenin sınırlarının değişeceğini ve yeni bir dünya haritasının oluşacağını, bunun da Afganistan ile Irak’ın işgalleriyle başladığı” yönünde bir konuşma yapmıştır. Bu beyanatlar 7.8.2003 tarihli Washington Post Gazetesi’nde “Transforming The Middle East” başlığıyla yayımlanmıştır.

Yine ayni dönemde NATO Generali ABD’li Wesley Clark da bu konuda şunları beyan etmiştir:

“Pentagon’un listesinde işgal edilecek 7 ülke vardır. Afganistan’dan sonra işgal edilecek ülkelerden biri de Libya’dır. Irak, Somali, Sudan, Lübnan, Suriye ve İran’da bu listenin içerisindedir”.

Nitekim 2003 yılından sonra yaşananlara bakıldığında bu listenin uygulanmak amacıyla ciddi şekilde yürürlüğe konduğunu ve gerçekleşmekte olduğunu da görebilmekteyiz. ABD’nin bu anlamdaki gücünü ve etkisini görebilmek gerekir.

Bugün Orta Doğu petrollerinin %40’ını ihtiva eden Irak petrolleri ile Afganistan’daki zengin uranyum kaynakları ABD’nin fiilen eline geçmiş durumdadır. Libya’daki petrol kaynakları ise büyük kısmı ABD’de olmak üzere emperyalistler arasında paylaşılmıştır. Geleceğin enerji kaynağı olarak görülen “Bor Tuzları”nın %75’i Türkiye’de bulunmaktadır ve uluslararası aktörler tarafından bunlar da kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

ABD ve İngiltere bugün Türkiye’nin AB’ye girmesini en çok isteyen ve destekleyen ülkelerdir. Bu, Türkiye’yi çok sevdikleri için değildir. Amaç AB üzerinde de etkili olduğu için Orta Doğu, Asya bölgesine uzanan enerji yollarını Türkiye üzerinden kullanabilmektir.

ABD süper güç olarak planlarını yürütebilmesi için dünya çapında bir düşmanın varlığına ihtiyacı vardır. Yeni Dünya Düzeni fikri temelinde ilerlemesi için sürekli ‘devasa mistik güçlere’ gereksinim duyar. Düşman oldukça planlar yürüyebilmektedir. Afganistan’ın işgali için de ‘Tim Osman’ kod adlı CIA ajanı olan Osama bin Laden isimli düşman ortaya atılmıştır.

KAYNAKÇA

1) DÜNYAYI YÖNETENLER VE SİSTEMLERİ, İSMAİL TOKALAK, 2008, SY. 72, 80, 96, 158, 173, 251, 254 ve 255.

2) BİLİNMEYEN HİTLER, AYTUNÇ ALTINDAL, 2013, SY. 145 ve 219.

3) EVANJELİZM, DR. RAMAZAN KURTOĞLU, 2012, SY. 38, 40, 61-63, 65, 111, 116-117, 119, 130, 144, 151, 215, 208, 261, 272, 281, 286, 425 ve 480.

4) ORTADOĞU’DA KANLI BAHAR, HÜSNÜ MAHALLİ, 2012, SY. 93, 107-108 ve 193.

5) İSRAİL’İN ŞİFRESİ, HAKAN YILMAZ ÇEBİ, ÖZEL BASKI, SY. 13-16, 26-27 ve 105.

https://odatv.com/evanjelizm-kibrisi-neden-onemsiyor-18031912.html

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...