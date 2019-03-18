ABD Başkan Yardımcısıyla görüşen Ermeni Davası Komisyonu üyesi Ermeni Soykırımıyla ilgili konular değerlendirdi
2019-03-18
ABD Başkan Yardımcısı Michael Pens ile görüşen Amerika’da Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaksutyun) Partisi Hay Dat (Ermeni Davası) Komisyonu yasama konularından sorumlu direktörü Raffi Karakaşyan Ermeni Soykırımı konusuna değindi. Amerika Hay Dat Komisyonu Facebook sayfasında yayımlanan duyuruya göre, Perşembe günü Washington’da gerçekleştirilen görüşme esnasında Karakaşyan ABD Başkan Yardımcısına Ermeni Soykırımı kurbanlarını anmak için gereken adımları atma çağrısında bulundu. ‘Tert.am’ haber sitesine göre yetkililer ABD kabinesinin, Ortadoğu’da yaşayan Hristiyan azınlıklara yardım göstermesi gerektiğini de vurguladılar.
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