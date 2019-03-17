Hristiyan Teröristin Yaptığı Katlimanı Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı

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Yeni Zelanda’da Osmanlı ve Türk düşmanı “Hristiyan Terörist” tarafından camide ibadet eden masum Müslümanların katledilmesini öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı

Yeni Zelanda’da Hristiyan terörist tarafından Müslümanlara yönelik saldırı sonrası nefret söylemlerinde bulunan Ekşi Sözlük yazarı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Ekşi Sözlük’te, “Videoyu izlerken keşke Türkiye’ye gelip bu cuma günü camileri temizleseydi diye iç geçirdim.” şeklinde yorum yapan ‘mukemmeligindayanilmazhafifligi’ kullanıcı adlı A.A. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İnternet platformu Ekşi Sözlük’te saldırıyı öven ‘Mukemmeligindayanilmazhafifligi’ rumuzlu A.A’nın IP adresi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından etpit edildi.

NEFRET SÖYLEMİ KUSAN İSLAM DÜŞMANI HAİN TUTUKLANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı; Alanya’da yaşayan A.A.’nın gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ise, Alanya’da gözaltına alınan A.A. tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

İSLAM DÜŞMANI EKŞİ SÖZLÜK ORTAMI YUMUŞATMAYA ÇALIŞIYOR

Her fırsatta İslam’a ve Hz. Muhammed’e hakaret eden Ekşi Sözlük, “Kullanıcının hesabı nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır” açıklaması yapmıştı.



SAHİBİ AMERİKA’DA

Geçmişte de Hz.Muhammed’e hakaret eden hakkında ağıza alınmayacak ifadelerin yer aldığı Ekşi Sözlük’ün kurucusu Sedat Kapanoğlu Gezi olayları sonrası ABD’ye kaçtı ve bu ülkenin vatandaşlığını aldı. O dönem Kılıçdaroğlu Kapanoğlu ve ekibini ziyaret etmiş ve onlara gaz maskesi ve teşekkür sertifikası hediye etmişti.

EKŞİ SÖZLÜK SİTESİ KAPATILSIN

Her fırsatta İslam’a ve müslümanlara hakaret söylemleri ile gündeme gelmeye çalışan sitenin sahibi, gezi olayları sırasında Amerika’ya kaçmıştı. Türkiye düşmanı her teröriste kuçak açan Amerika ise, Sedat Kapanoğlu isimli şahsa hemen vatandaşlık vermiştir. Amerika’da yaşadığı halde Türkiye’de işlettiği siteden yüklü paralar kazanan ve milletin milli ve manevi değerlerini aşağılamaya çalışan bu sitenin kapanması için birçok vatandaşın CİMER sisteminden şikayette bulunduğu bildiriliyor.

http://www.etraf.com.tr/genel/hristiyan-teroristin-yaptigi-katlimani-oven-eksi-sozluk-yazari-tutuklandi-h81852.html



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