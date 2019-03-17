Ekrem İmamoğlu Patrik Mutafyan’ın cenaze törenine katıldı 2019-03-17 https://www.youtube.com/watch?v=1c5vL3rPqrw&feature=share Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe
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