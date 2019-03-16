O Kilise yoğun ilgi görüyor!

Ürdün’ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak iline bağlı Rehab kentinde bulunan St. George Kilisesi dünyadaki en eski kiliselerden biri olarak kabul ediliyor. Tarihi Rehab şehrinde bulunan 30 kiliseden biri olan St. George Kilisesi’yle (M.S. 230) ilgili uzmanların elindeki veri ve belgeler, kilisenin bölgede yaşayan ve pagan Roma İmparatorluğu‘nun zulmünden korktukları için gizlice monoteist Hristiyanlık inancını kabul eden 70 kişilik bir grup tarafından inşa edildiğini göstermekte.

Bu grubun, ibadetlerini gizlice yapmak amacıyla yerin altına inşa ettiği mağara görünümlü yapı bugün kilisenin alt kısmını oluştururken, kilisenin yerin üstündeki kısmının ise Roma İmparatoru I. Theodosius’un M.S. 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din ilan etmesinin ardından inşa edildiği tahmin ediliyor.

OVAL ŞEKİLLİ TAŞLA ÖRÜLMÜŞ MERDİVENLE İNİLİYOR

Arkeologlar, ilk dönem Hristiyanların, kubbeli tonoz şeklinde inşa edilen ve doğu yönüne bakan alt kısmı, ibadetlerini yapabilmek için inşa ettiğini ifade ediyor. Kilisede ayrıca önde gelen Hristiyan din adamlarına ait olduğu düşünülen 3 de kabir bulunuyor. Yerin altına yapılan ve 7 metre genişliğinde, 5 metre uzunluğundaki oval şekilli kabirlere taşla örülmüş bir merdivenle iniliyor. Kilisenin üst kısmında ise kilise hakkında kısa bilgi veren mozaik bir yazıt bulunurken, yazıtın güney yönünde çocukların vaftiz edildiği, kuzeyinde ise kâhin ve din adamlarının elbiselerini değiştirdiği ve kiliseye sunulan hediyelerin depolandığı iki oda bulunuyor.

Ürdün Tarihi Eserler Müdürlüğü’nün 2002 yılında ortaya çıkardığı kilise, herhangi bir tanıtım yapılmamasına rağmen her yıl dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

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