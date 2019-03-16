Hristiyanlardan Cami Saldırısına Tepki

Mardin’deki Hristiyanlar Yeni Zelanda’da camilerdeki Müslümanlara yönelik saldırıyı kınadı.

Mardin Protestan Kilisesi Papazı Ender Peker, ne İncil’de ne Hristiyanlık da ne başka hiçbir ilahi dinde ölüdrmenin olmadığını dikkat çekerek, “Bu nasıl bir cani ki ibadethanede insanlar ibadet ediyorken saldırıyor ve öldürüyor. Kim olursa olsun ne olursa olsun hangi dinden olursa olsun saldırıyı yapan da ibadeti eden de kim olursa olsun kabul edilemez bir olaydır. Çünkü kutsal kitaba baktığımızda kitabı okuduğumuzda Allah diyor ki öldürmeyeceksiniz. Allah’ın verdiği canı Allah alır. Böyle bir katliam yapmak hiçbir kutsal kitapta yer almaz, İncil’de de yer almaz. Rab öldürmeyeceksin diyor, hatta daha da ilerisini söyler bırakın öldürmeyi kardeşine öfkelenen herkes katildir. Öfke bile bir katliam sebebidir. Çünkü insan önce öfkelenir. O öfkeye sahip çıkmazsa ileride katliamı dönüşür. Dolayısıyla her şekilde bu günahtır ve İncil’e uymaz Rabbim hiçbir kitabına uymaz.”dedi.

Açıklamasında Mardin’deki dinler arasındaki barış ve kardeşlikten de örnekler veren Peker, “Mardin kilise olarak bizim komşumuz camidir. Tabelalara bakıyorsun bir tabela Camiyi bitişikteki tabela kiliseyi gösteriyor biz burada birlikte bir anlayış ve nezaket içerisinde kardeşcene yaşıyoruz.”diye konuştu.

Sadece bir din adamı olarak, Mardin’deki Türkiye’deki ve hatta bütün dünyadaki Hristiyan Alemi olarak bu olayı kınadıklarını vurgulayan Peker şunları söyledi:

“Bu tüyleri diken diken eden bu olayı lanetliyoruz, kınıyoruz. Böyle bir olay olamaz ve canlarını yitirmiş olan buradaki kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, mekanları cennet olsun rahmet ve merhamet eylesin ve bir daha hiç böyle bir olay yaşanması diye de dua ediyoruz, hepimiz Adem’in çocuklarıyız Havva’nın çocuklarıyız. Bu İncil’in özüne dinimizin özünü aykırıdır bu zalim olayı yapan adam manifestosunu da sözde yayınlamış hesabında. Sanki Hristiyanlık adına yapıyormuş gibi görünüyor ama bu adamın İncil’den Hristiyanlıktan haberi yok. Bu adam biraz İncil okumuş olsaydı, Allah’ın kimsenin canını almayacaksın dediğini görür ve yapmazdı. Bu olayı bir kez daha kınıyoruz lanetliyoruz”

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