Fransua Garo… ANNESİNİ KAYBETTİ

Sahne sanatçısı ve Bülent Ersoy, Tarkan gibi sanatçıların müşterisi olduğu takı tasarım uzmanı Fransua Garo’nun 63 yaşındaki annesi Hayganuş Süzme, hayata gözlerini kapadı…
Avcılar Taşmekan’da sahne alan Fransua Garo’yu izleyenler arasında bulunan sanatçının annesi Hayganuş Süzme ani olarak fenalaşınca acil olarak hastaneye kaldırılır…
Birkaç gün süren gördüğü böbrek tedavisi sonucu kurtarılamayan Süzme, “çoklu organ yetmezliği” sonucu hayata gözlerini yumdu…
Haberi sosyal medya hesabında duyuran Fransua Garo, annesinin cenaze töreninin Pazartesi günü saat 14’de Yeşilköy Ermeni Kilisesi’nde yapılacağını belirtti…
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