Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

“Hangi inanca sahip olduğumuzu gözetmeksizin hepimizi tehdit eden ve şiddetle reddettiğimiz bu nefret terörü dünyada artan İslam düşmanlığının da kabul edilemez sonucudur. Bu katliamın hemen ertesinde Türkiye Cumhurbaşkanımızın şahsını ve Türkiye’mizin toprak bütünlüğünü hedef alan nefret dolu tehdit ve söylemleri de şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.”

Bildiride hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilenirken, tüm devletleri artmakta olan her türlü ırkçılık ve ötekileştirerek yok etme söylem ve eylemleriyle en duyarlı şekilde mücadele çağrısı yapıldı.