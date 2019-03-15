Türkiye Ermenileri Patrikliği: Duyuru

KAMUOYUNA DUYURU

Dünya bu sabah Yeni Zellanda’da yaşanan elim terör saldırısının sarsıntısı ile güne başlamıştır. İki farklı camii üzerine ateş açılması sonucunda 40 kişinin yaşamını yitirdiği bu elim saldırıyı en şiddetli biçimde kınamaktayız. Cuma namazı sırasında meydana gelen bu menfur saldırı, insanlıktan nasibini alamamış, eli kanlı canilerin gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Müminlerin maruz kaldığı bu saldırı ülkemizde de büyük ve haklı bir infialle karşılanmıştır.

Dini, milliyeti ve hiçbir aidiyeti olmadığı her fırsatta dile getirilen terör bugün insanlık âleminin en büyük tehdididir. Ne yazık ki terör saldırılarının çoğu din adına gerçekleştirilmektedir. Barış ve sevgi tüm dinlerin ortak mesajıyken, caniler ibadet halindeki insanların üzerine ateş açabilecek kadar ileri gitme cüretini sergileyebilmiştir.

Dünyanın çeşitli yerlerinde son yıllarda yaşanan elim terör vakaları sürekli olarak Türkiyemizin bu konudaki tavrının doğruluğunu ve sağlıklılığını teyit etmektedir. Ülkemiz, kardeşlik ortamı ve vicdan özgürlüğü gelenekleriyle tüm dünya için güzel bir örnektir. Teröre karşı topyekün ve istisnasız bir uluslararası mücadele elzemdir, vazgeçilmezdir. Din adına can almak kimsenin haddi değildir. Caniler ilahi adalet önünde mutlaka hesap verecektir. İnsanlık, eminiz ki son kertede hoşgörüyü ve kardeşliği, bir arada yaşamanın güzelliklerini, ortak bir irade sergileyerek kanlı teröristlere karşı savunabilecektir. Terör uygarlıkların uyumunu engelleyemeyecektir.

Bu vesileyle Yeni Zellanda’daki terör saldırısında yaşamını yitirenler için Yüce Allah’tan rahmet niyaz eder, yakınlarına başsağlığı dileriz. Yaralıların da şifa bulabilmesi için duacıyız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAŞEPİSKOPOS ARAM ATEŞYAN

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİK GENEL VEKİLİ

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