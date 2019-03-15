Tarih bilen caninin nefret listesi

Murat Bardakçı

Yeni Zelanda’da şimdilik 49 kişinin hayatına mâlolan katliamın sorumlusu Brenton Tarrant, Müslümanlar’ın canını almakta kullandığı silâhların ve bu silâhların şarjörlerinin üzerine bazı isimler yazmış.

Biz, bu isimler arasında sadece 1389’daki Kosova Savaşı’ndan hemen sonra Birinci Murad’ın hançerleyerek öldüren ve Sırplar’ın asırlardan buyana “kahraman” olarak gördükleri Miloş Obiliç’in ismini farkettik. Ama silâhların ve şarjörlerin üzerindeki diğer yazılara bakıldığında, Tarrant’ın tarih boyunca Müslümanlar’a ve özellikle de Türkler’e karşı mücadele etmiş olan daha birçok kişinin ve Avrupa’daki önde gelen neonazilerin adlarını yazdığı, 1683’te Viyana önlerinde uğradığımız bozgundan da bahsettiği, yani katliamın sorumlusunun “tarih bilen bir cani” olduğunu gösteriyor.



Cani bu isimleri yazarken alfabeye de özen göstermiş, meselâ Ruslar’ı ve Sırplar’ı Kril, Gürcüler’i Gürcü, Ermeniler’i de Ermeni alfabesi ile yazmış…



Tarrant’ın silâhların ve şarjörlerin üzerine yazdığı bu isimlerden okuyabildiklerimden bazılarının kim olduklarını burada kısaca naklediyorum:



* Charles Martel (686-741): 10 Ekim 732’de Endülüs Emevi ordusunu Potiers’de mağlûp ederek Müslümanlar’ın Avrupa’nın tamamını ele geçirmelerine engel olan ve Emevi ordusunu İspanya’ya çekilmeye zorlayan Frank Krallığı’nın önemli devlet adamı ve generali.

* Feliks Kazimiers Potocki (1630-1702): 1683’teki İkinci Viyana Kuşatması’nda Türkler’e karşı savaşan ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’’nın kumandasındaki Türk ordusunun geri çekilmesini sağlayanlardan olan Polonyalı asilzade.

* Konstantin Asen (ölümü: 1277)): Büyük Bulgaristan kurma uğruna Bizansla, Macarlarla ve Teterlarla uzun yıllar mücadele eden Bulgar Kralı.

* Michael Szilagly (1400-1460): Macar generali ve Mcaristan Kral Naibi. Macaristan’ın güçlü bir devlet olması için çalıştı ama Osmanlılar ile arasının bozulması üzerine İstanbul’a getirildi ve burada idam edildi.

* Davit Ağmaşenebeli (1073-1125): 1121’de Selçuklu ordularını Didgori Savaşı’nda mağlup ederek Güristan’dan çıkartan ve daha sonra “aziz” ilân edilen Gürcü Kralı.

* Davit Sosan (ölümü: 1207): Alan Prensi, Gürcistan’ın efsanevî kraliçesi Tamara’nın kocası ve özellikle Selçuklular’a karşı Gürcistan’a başarılar kazandıran ordu kumandanı.

* Dimitri Senyavin (1763-1831): Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 1806’da başlayan ve altı sene devam eden savaş sırasında Seydi Ali Paşa kumandasındaki Türk donanmasını Çanakkale’de ve Limni’de bozguna uğratıp Ege’dekiOsmanlı gücünü ortadan kaldıran Rus generali.

* Marko Antonio Bragadin (1523-1571): İkinci Selim zamanında Kıbrıs’ı fethetmek için açılan seferde Türk kuvvetlerini durdurmaya çalışan Venedikli amiral. 30 Temmuz 1571’de teslim oldu ama elindeki Türk esirlerin tamamını öldürttüğü ortaya çıkınca bu cinayetleri işlerken uyguladığı metodlarla, yani önce kulakları ve burnu kesilerek, ardından da derisi yüzülerek idam edildi. Kemikleri seneler sonra Venedik’teki bir kiliseye nakledildi ama masum esirleri öldürtmesi Avrupa’daki tarih kitaplarında yazılmadı, bunun yerine “Barbar Türkler, teslim olan Venedikli General’in derisini yüzdüler” şeklinde hatırlandı.

* Ernst Rüdiger von Starhemberg (1899-1956): Bir ara Hitler ile çalışan, daha sonra Arjantin’e yerleşen ve neonazilerin kahraman kabul ettikleri Avusturyalı prens.

* Josue Estebanez: 11 Kasım 2007’de Madrid’de Carlos Palomino’yu bıçaklayarak öldüren ve neonazilerin kahraman ilân ettikleri İspanyol neonazi dazlak.

* Alexandre Bissionette: 29 Ocak 2017’de Kanada’da bir camiye saldırarak altı kişiyi katleden ve 40 yıl hapse mahkum olan terorist.

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