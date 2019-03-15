 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rusya’da Ermeni iş adamı öldürüldü

2019-03-15
Rusya’nın başkenti Moskova çevresinde bulunan Mıtişi şehrinde Ermeni iş adamı Gevorg Tumanyan öldürüldü.REN TV kanalına göre, evin girişinde bekleyen katiller Tumanyan’ın, eve geldiği anda ateş açtı. Cinayetin ardından suçlular kendilerine bekleyen araba ile olay yerini terk ettiler.

Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova genel müdürlüğü cesedin bulunması ile ilgili bilgileri onayladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılirken polis ekipleri cinayeti işleyen kişi veya kişileri ya da görgü tanıkları bulma amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Yaşı 34-35 civarinda olan Tumanyan toptan ticaretle uğraşıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: